Анонсированы полностью беспроводные наушники OPPO Enco Free с функцией шумоподавления по цене $100





Компания OPPO подготовила к выпуску свои первые беспроводные наушники в формате TWS (true wireless). Новинка получила название OPPO Enco Free.

Дизайн OPPO Enco Free частично напоминает Apple AirPods благодаря своей продолговатой «ножке». Наушники поставляются вместе с зарядным чехлом, на лицевой панели которого расположена лента LED индикатора состояния. Зарядка чехла осуществляется через порт USB Type-C. Совокупное время автономной работы заявлено на уровне 25 часов. В наушниках используются излучатели Ultra-Dynamic, которые, по заверениям производителя, обеспечивают высокое качество звука. Также сообщается о поддержке шумоподавления и беспроводной технологии Bluetooth low-latency dual-pass. Она предусматривает, что оба наушника подключаются к смартфону одновременно, а также обеспечивает лучшую синхронизацию между видео рядом и звуковой дорожкой. Кроме того, эта технология снижает задержки звука в играх на 76% по сравнению с традиционными Bluetooth-наушниками. Масса каждого наушника составляет 4,6 г.

Беспроводные наушники OPPO Enco Free поступят в продажу в трёх вариантах цветового исполнения (белый, чёрный, розовый). При этом продажи белой и чёрной версий стартуют 31 декабря по цене $100, а розовую версию можно будет купить лишь на День Святого Валентина (14 февраля 2020 года).

Источник: gizmochina