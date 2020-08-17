Анонсированы смартфоны iQOO 5 и 5 Pro: чипсет Snapdragon 865, дисплеи с частотой 120 Гц и цена от $575

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В рамках бренда iQOO представлена пара новых смартфонов iQOO 5 и 5 Pro. Новинки практически идентичны в плане технических характеристики, но версия iQOO 5 Pro отличается улучшенным модулем камеры, поддержкой более скоростной проводной зарядки и дизайном задней панели. Эта модель создана в партнёрстве с BMW M Motorsport. Её задняя крышка может иметь оформление в чёрном (карбон) и белом (кожа с полосками синего, чёрного и красного цветов).

Смартфоны серии iQOO 5 оснащены изогнутыми 6,56-дюймовым AMOLED дисплеями с частотой обновления изображения 120 Гц. В верхнем левом углу экрана имеется сквозное отверстие под фронтальную камеру. В модели iQOO 5 Pro изгиб дисплея выражен более явно. Опрос сенсорной панели дисплея осуществляется с частотой 240 Гц. Дисплей поддерживает HDR10+, а пиковая яркость изображения составляет 1300 нит. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Основой смартфонов серии iQOO 5 является система-на-чипе Snapdragon 865. Чипсет дополнен оперативной памятью LPDDR5 объёмом 8 или 12 ГБ и встроенной флэш-памятью UFS 3.1 ёмкостью 128 или 256 ГБ. Благодаря использованию тепловой трубки температуру CPU удалось понизить на 12 градусов Цельсия. Новинки работают под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой iQOO UI 1.5.

На задней панели смартфона iQOO 5 расположена тройная камера. Она включает главный 50-мегапиксельный 1/1,3-дюймовый модуль Samsung GN1 с оптической системой стабилизации изображения, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 13-мегапиксельный портретный модуль. Версия iQOO 5 Pro сдержит такие же главный и сверхширокоугольный модули, а вместо портретного модуля установлен перископический блок с 8-мегапикслеьным сенсором и 5-кратным оптическим увеличением (60-кратное гибридное увеличение). Фронтальная камера выполнена на базе 16-мегапикслеьного сенсора.

В модели iQOO 5 установлена батарея ёмкостью 4500 мАч. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью Flash Charge мощностью 55 Вт, которая позволяет полностью восполнить запас аккумулятора за 50 минут. В случае iQOO 5 Pro используется батарея меньшей ёмкости – 4000 мАч. Зато в данном случае поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт. При этом за 5 минут подзарядки можно восполнить 50% ёмкости аккумулятора, а полностью зарядить батарею можно всего за 15 минут. Инженеры внедрили в смартфон массив сенсоров и реализовали специальные алгоритмы управления, которые контролируют температуру батареи и не допускают её повреждения.

Смартфон iQOO 5 поступит в продажу в Китае с 24 августа в следующих конфигурациях:

8/128 ГБ – $576;

12/128 ГБ – $620;

12/256 ГБ – $662.

Модель iQOO 5 Pro в цветовых решениях Track Version и Legendary Edition можно будет купить по следующим ценам:

8/256 ГБ – $720;

12/256 ГБ – $792.

Источник: gsmarena