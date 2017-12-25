«Антонов» заключил контракт на перевозку европейских спутников

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Украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре». Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в сервисе микроблогов Twitter.

По его словам, самолеты Ан-124 будут использоваться для перевозки европейских спутников и сопутствующего оборудования для них. Однако более подробные сведения о контракте пока не сообщаются.

«35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 «Руслан». Модель до сих пор является одной из самых востребованных в классе тяжёлых транспортных самолётов. Подтверждением этого является контракт завода «Антонов» и французской компании «Боллоре», – отметил глава государства.

35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан». Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків. Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії «Боллоре». АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 декабря 2017 г.

Источник: «Экономическая правда»