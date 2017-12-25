«Антонов» заключил контракт на перевозку европейских спутников
Украинская авиастроительная компания ГП «Антонов» заключила контракт с французской компанией «Боллоре». Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в сервисе микроблогов Twitter.
По его словам, самолеты Ан-124 будут использоваться для перевозки европейских спутников и сопутствующего оборудования для них. Однако более подробные сведения о контракте пока не сообщаются.
«35 лет назад в небо впервые поднялся Ан-124 «Руслан». Модель до сих пор является одной из самых востребованных в классе тяжёлых транспортных самолётов. Подтверждением этого является контракт завода «Антонов» и французской компании «Боллоре», – отметил глава государства.
35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан». Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.
Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії «Боллоре». АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8
— Петро Порошенко (@poroshenko) 24 декабря 2017 г.
Источник: «Экономическая правда»
- Ан-124 «Руслан» - это тяжёлый дальний транспортный самолёт, разработанный в ОКБ им. О. К. Антонова. Он является самым грузоподъёмным в мире серийный грузовым самолётом. Ан-124 «Руслан» имеет длину 69,1 м и размах крыла 73,3 м. Его грузоподъёмность составляет 120 т (до 150 т в специальной модификации Ан-124-100М-150)
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- Изначально самолёт Ан-124 «Руслан» создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, таких как тягач МЗКТ-79221, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжёлой боевой техники. Также самолёт предназначался и для крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. Гражданский вариант самолёта может выполнять полёты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов, в том числе нестандартных крупногабаритных.
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- Первый полёт опытный образец самолёта Ан-124 совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолёт поступил в январе 1987 года, всего были построены 56 машин, в том числе один прототип для наземных статических испытаний.