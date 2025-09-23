Аниме от Кодзимы: трейлер Death Stranding Mosquito показывает странные щупальца, захватывающие разум

Хидео Кодзима показал первый трейлер аниме Death Stranding Mosquito, созданное по мотивам мира одноименной игры.

Его представили в рамках прямой трансляции к 10-й годовщине Kojima Productions, где и тизер-трейлер загадочного хоррора OD. Из ролика окончательно стало понятно, что проект не будет прямой адаптацией. Зато история будет разворачиваться в мире Сэма Портера Бриджеса, Фрагиле и других персонажей, которых мы узнаем из игр.

Аниме будет включать новых персонажей и сосредоточится на новом сюжете. Хотя из самого трейлера Death Stranding Mosquito понятно немного — мы начнем играть в ребусы. Ролик разделен на две части: под водой и на суше. Видео начинается со сцены под водой, где показан мужчина с чем-то, что прилипло к его лицу. Это напоминает странные черные щупальца, которыми он приближается к чему-то человеческому, что трудно разглядеть. А уже на суше мы видим существо, похожее на собаку.

Во второй сцене мужчина с щупальцами борется с другим персонажем. После ожесточенного противостояния в конце концов он приближается к противнику, к лицу которого прилипают щупальца. Его глаза резко становятся белыми, что намекает — щупальца способны как-то влиять на сознание. Со слов Кодзимы мы узнаем, что приставка «Mosquito» (Комар) в названии касается главного героя, который может высасывать… что-то. Не кровь, а что-то пока что неизвестное для нас.

Примечательная деталь трейлера — аниме имеет необычный стиль. Его нарисовали от руки линиями, которые затем составляли для анимации. Фонами для Death Stranding Mosquito занимается Studio Easter, которая работала над «Дандаданом» А вот сценарий напишет Аарон Гузиковски («Узники», «Воспитанные волками»). К сожалению, сам Кодзима слишком занят, чтобы самостоятельно режиссировать фильм, поэтому рРежиссером выступает Хироси Миямото.

Это не единственные новости по Death Stranding. На трансляции Хидео Кодзима и режиссер Майкл Сарноски рассказали и о фильме Death Stranding от A24. Лента будет рассказывать новую историю, а не пересказывать события игр. Хотя Норман Ридус хотел вернуться к своей роли, этого все-таки не произойдет. Создатели говорят, что известные персонажи — Сэм Портер Бриджес (Норман Ридус), Фрагиле (Леа Сейду) или Мама (Маргарет Кволли) — не появятся в эпизодических ролях.

Даты премьеры аниме Death Stranding Mosquito озвучено не было. Зато фильм выйдет не раньше 2027 года.