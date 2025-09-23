Новости Игры 23.09.2025 comment views icon

Аниме от Кодзимы: трейлер Death Stranding Mosquito показывает странные щупальца, захватывающие разум

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум

Хидео Кодзима показал первый трейлер аниме Death Stranding Mosquito, созданное по мотивам мира одноименной игры.

Его представили в рамках прямой трансляции к 10-й годовщине Kojima Productions, где и тизер-трейлер загадочного хоррора OD. Из ролика окончательно стало понятно, что проект не будет прямой адаптацией. Зато история будет разворачиваться в мире Сэма Портера Бриджеса, Фрагиле и других персонажей, которых мы узнаем из игр.

Аниме будет включать новых персонажей и сосредоточится на новом сюжете. Хотя из самого трейлера Death Stranding Mosquito понятно немного — мы начнем играть в ребусы. Ролик разделен на две части: под водой и на суше. Видео начинается со сцены под водой, где показан мужчина с чем-то, что прилипло к его лицу. Это напоминает странные черные щупальца, которыми он приближается к чему-то человеческому, что трудно разглядеть. А уже на суше мы видим существо, похожее на собаку.

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розумАніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум

Во второй сцене мужчина с щупальцами борется с другим персонажем. После ожесточенного противостояния в конце концов он приближается к противнику, к лицу которого прилипают щупальца. Его глаза резко становятся белыми, что намекает — щупальца способны как-то влиять на сознание. Со слов Кодзимы мы узнаем, что приставка «Mosquito» (Комар) в названии касается главного героя, который может высасывать… что-то. Не кровь, а что-то пока что неизвестное для нас.

Примечательная деталь трейлера — аниме имеет необычный стиль. Его нарисовали от руки линиями, которые затем составляли для анимации. Фонами для Death Stranding Mosquito занимается Studio Easter, которая работала над «Дандаданом» А вот сценарий напишет Аарон Гузиковски («Узники», «Воспитанные волками»). К сожалению, сам Кодзима слишком занят, чтобы самостоятельно режиссировать фильм, поэтому рРежиссером выступает Хироси Миямото.

Это не единственные новости по Death Stranding. На трансляции Хидео Кодзима и режиссер Майкл Сарноски рассказали и о фильме Death Stranding от A24. Лента будет рассказывать новую историю, а не пересказывать события игр. Хотя Норман Ридус хотел вернуться к своей роли, этого все-таки не произойдет. Создатели говорят, что известные персонажи — Сэм Портер Бриджес (Норман Ридус), Фрагиле (Леа Сейду) или Мама (Маргарет Кволли) — не появятся в эпизодических ролях.

Аніме від Кодзіми: трейлер Death Stranding Mosquito показує дивні мацаки, що захоплюють розум
Постер к Death Stranding Mosquito

Даты премьеры аниме Death Stranding Mosquito озвучено не было. Зато фильм выйдет не раньше 2027 года.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Хидео Кодзима мечтал привлечь Дэвида Линча к разработке Death Stranding 2
Хидео Кодзима составил собственный топ фильмов 2025-го — готика, гонконгский боевик и обладатель «Оскара»
Статистика Death Stranding 2 показывает, что игрокам нравится спасать кенгуру с помощью лестниц
Хидео Кодзима научился многим трюкам по "убийству людей" и критикует разработчиков, которые не могут даже "разобрать оружие"
Юные геймеры «взламывают» систему проверки возраста лицом Сэма из Death Stranding
"Это будет безумно": Кодзима показал первый трейлер хоррора OD с таинственным ритуалом
Прорыв в цинково-воздушных аккумуляторах: новый катализатор позволит устройствам работать месяцами
Видеокарта отдельно: Gigabyte запустила внешние RTX 5090 и RTX 5060 Ti
В Украине официально заработает стриминг HBO Max — отдельно от Megogo, по цене от €7,99/месяц
Фильм "Мстители: Судный день" раскрыл костюмы 28 персонажей, включая Тора и "классический дизайн" Людей Икс
ИИ создает жизнь: искусственные вирусы уничтожают вредные бактерии
Xiaomi 17: официальные изображения и видео всей линейки раскрывают две главных интриги
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить