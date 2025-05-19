Кодзима назвал дату выхода фильма Death Stranding — Норман Ридус не против вернуться

Хидео Кодзима присмотрел год релиза для фильма по мотивам Death Stranding, в котором может появиться знакомое лицо — Норман Ридус.

Актер известен по роли главного героя Сэма Портера Бриджеса в оригинальной игре. Сейчас фильм по мотивам игры на ранней стадии разработки. Поэтому пока существует возможность «запрыгнуть в вагон» — Норман Ридус изъявил желание сыграть самого себя.

«Если бы это был вариант, да, конечно. Я не знаю, что с этим происходит, правда? Сейчас (фильм) еще на стадии предпродакшна, но да. Да, конечно», — ответил Ридус на вопрос об участии в проекте.

Но официального каста нет, зато над фильмом уже работает режиссер Майкл Сарноски. Производство ведется в сотрудничестве Kojima Productions и студии A24. Если представить, что главную роль действительно овладеет Норман Ридус, то тогда бы точно никто не мог сказать, что Сэм не похож на игровую версию.

Хотя неизвестно, кого мы увидим в фильме — примерно известно, когда мы его сможем посмотреть. Хидео Кодзима говорит, что ориентировочно это 2027 год. Вместе с тем он признался, что давно хочет снять фильм, но сам не стал сценаристом, потому что сосредоточен на проектах и своем «игровом завещании»

«Я вырос на кино. Режиссура была бы, в некотором роде, данью этому. Кроме того, я старею, и я бы предпочел делать это, пока еще молод!» — говорит Кодзима.

Напомним, первая игра Death Stranding стала хитом и уже собрала более 20 миллионов игроков. Продолжение — Death Stranding 2: On the Beach — выйдет уже 26 июня на PS5. После нее Кодзима планирует разработать еще одну игру — шпионский боевик Physint, который может стать частично кинопроектом. Отдельно стоит упомянуть о другом его экспериментальном проекте — OD для Xbox. О нем давно ничего не слышно, хотя он анонсирован еще в 2023 году.

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Источник: Game Spot / VGC