"Это будет безумно": Кодзима показал первый трейлер хоррора OD с таинственным ритуалом

В честь 10-летия Kojima Productions геймерам сделали подарок — Хидео Кодзима наконец-то показал тизер-трейлер своей новой игры OD. И он конечно оставляет больше вопросов, чем ответов.

Видео начинается со сцены, как неизвестный стучит в дверь. Девушка, лицо которой мы увидим в конце, подбирает карту, что неизвестный протиснул между дверями. Она ее подбирает и становится понятно, что это задание. На карте часть надписи скрыта, поэтому мы можем прочитать только: «Зажгите огни, чтобы почтить их…».

Вероятная главная героиня, которую играет София Лиллис, идет сквозь комнату, через окна которой видно дождь. Она подходит к загадочному столику с кучей свечей. Он может показаться сентиментальным, но на самом деле скрывает за собой жуткие потусторонние ритуалы. Например, она зажигает свечу с фигурой малыша — и в другой комнате начинает кричать ребенок. Затем женщина зажигает чье-то лицо — вместо воска течет что-то похожее на кровь.

Сцена завершается, когда неожиданно позади персонажа открывается дверь. Она замирает в страхе и начинает тяжело дышать, а в последнюю секунду — кричать и плакать. Кто-то неизвестный хватает ее за лицо — возможно какой-то демон или монстр. Сказать трудно, потому что весь трейлер окутан тайной.

«Это будет безумно», — резюмируют пользователи в комментариях.

Заметная особенность трейлера OD — Кодзима намеренно скрывает много текста. Между сценами появляется текст на черном фоне, но ключевые детали банально замылены белой линией. По традиции Kojima Productions, мы получили больше вопросов, чем ответов. Кто эта женщина? Зачем она проводит ритуалы? Что это за монстр?

Трейлер OD представил Кодзима и руководитель Xbox Фил Спенсер. Оба рассказали, что в игре использован движок Unreal Engine 5. Тайтл размывает границы игры и фильма, что уже оценили игроки. В комментариях прямо говорят, что лицо женщины одно из самых реалистичных среди видеоигр. Создатель поднимает планку после графики Death Stranding 2, которая впечатляла не меньше.

Дата релиза остается неизвестной. Лишь предполагаем, что его придется подождать некоторое время — OD анонсировали два года назад. Так что разработка сейчас в активной фазе. Нам остается ждать новый трейлер хоррора и искать намеки разработчиков. Сперва тайтл планировался, как эксклюзив для Xbox, но последняя фраза подсказывает обратное: «For all Players and Screamers» («Для всех играющих и кричащих»).