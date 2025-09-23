Новости Игры 23.09.2025 comment views icon

"Это будет безумно": Кодзима показал первый трейлер хоррора OD с таинственным ритуалом

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

"Це буде божевільно": Кодзіма показав перший трейлер горору OD з таємничим ритуалом

В честь 10-летия Kojima Productions геймерам сделали подарок — Хидео Кодзима наконец-то показал тизер-трейлер своей новой игры OD. И он конечно оставляет больше вопросов, чем ответов.

Видео начинается со сцены, как неизвестный стучит в дверь. Девушка, лицо которой мы увидим в конце, подбирает карту, что неизвестный протиснул между дверями. Она ее подбирает и становится понятно, что это задание. На карте часть надписи скрыта, поэтому мы можем прочитать только: «Зажгите огни, чтобы почтить их…».

"Це буде божевільно": Кодзіма показав перший трейлер горору OD з таємничим ритуалом
Карта, которую неизвестный протиснул между дверьми / OD & Хидео Кодзима

Вероятная главная героиня, которую играет София Лиллис, идет сквозь комнату, через окна которой видно дождь. Она подходит к загадочному столику с кучей свечей. Он может показаться сентиментальным, но на самом деле скрывает за собой жуткие потусторонние ритуалы. Например, она зажигает свечу с фигурой малыша — и в другой комнате начинает кричать ребенок. Затем женщина зажигает чье-то лицо — вместо воска течет что-то похожее на кровь.

"Це буде божевільно": Кодзіма показав перший трейлер горору OD з таємничим ритуалом
Загадочный стол с кучей свечей / OD & Хидео Кодзима

Сцена завершается, когда неожиданно позади персонажа открывается дверь. Она замирает в страхе и начинает тяжело дышать, а в последнюю секунду — кричать и плакать. Кто-то неизвестный хватает ее за лицо — возможно какой-то демон или монстр. Сказать трудно, потому что весь трейлер окутан тайной.

«Это будет безумно», — резюмируют пользователи в комментариях.

Заметная особенность трейлера OD — Кодзима намеренно скрывает много текста. Между сценами появляется текст на черном фоне, но ключевые детали банально замылены белой линией. По традиции Kojima Productions, мы получили больше вопросов, чем ответов. Кто эта женщина? Зачем она проводит ритуалы? Что это за монстр?

Трейлер OD представил Кодзима и руководитель Xbox Фил Спенсер. Оба рассказали, что в игре использован движок Unreal Engine 5. Тайтл размывает границы игры и фильма, что уже оценили игроки. В комментариях прямо говорят, что лицо женщины одно из самых реалистичных среди видеоигр. Создатель поднимает планку после графики Death Stranding 2, которая впечатляла не меньше.

Дата релиза остается неизвестной. Лишь предполагаем, что его придется подождать некоторое время — OD анонсировали два года назад. Так что разработка сейчас в активной фазе. Нам остается ждать новый трейлер хоррора и искать намеки разработчиков. Сперва тайтл планировался, как эксклюзив для Xbox, но последняя фраза подсказывает обратное: «For all Players and Screamers» («Для всех играющих и кричащих»).

Популярные новости

arrow left
arrow right
В Steam отдают хитовую "магическую RPG" с рекордной скидкой -80%
В сеть «слили» карту Battlefield 6 Battle Royale со всеми ключевыми локациями
Тайский хоррор в стиле Little Nightmares — вышел трейлер Kumarn: The Wandering Spirit
В Borderlands 4 нашли локацию, которая открыто насмехается над экс-владельцем Gearbox
Первые 15 минут геймплея Skyblivion: "Лучше ремастера"
Рэнди Питчфорд: "Borderlands 4 наконец-то в мире, где технологии догнали амбиции нашей игры"
Сатира из реальной жизни: вышла игра One Man's Trash о мужчине, который выбросил 7500 биткоинов на помойку
В Oblivion трижды меняли боевую систему, чтобы создать "величественную игру" по Тодду Говарду
Первый трейлер Battlefield 6 — таинственная Pax Armata, война на улицах и анонс мультиплеера
В Hollow Knight: Silksong нашли скрытый предмет, который "в разы" упрощает прохождение
Новая RPG от создателей Witcher 3 позволит сразу перейти к финальному боссу
Nintendo запрещает все RPG: компания запатентовала вызов созданий для боя
"Напишите свой движок и покажите, как надо": босс Borderlands 4 наехал на игроков, критикующих оптимизацию
Геймплей Cronos: The New Dawn — биопанк, путешествия во времени и враги, которые становятся одним целым (+ дата релиза)
Steam отдает культовый хоррор-триллер с 93% рейтинга всего за ₴19
Ветеран гейм-индустрии: GTA 6 — это первая "АААААА-игра"
Люди, лошади и паркур. Вышел новый трейлер Mafia: The Old Country, которая все больше напоминает Uncharted
Фильм "Уличный боец" получил новую дату выхода и первый постер с "маленькой россией"
Фильм Call of Duty мог снять Стивен Спилберг — Activision отказала режиссеру, потому что боялась "полного контроля"
В PS Store продолжается распродажа "На старт, внимание, давайте играть!" — TEKKEN 7, Dead Island 2 и другие со скидками до -90%
Сериал Mass Effect ищет на главную роль мужчину 30-39 лет, похожего на "молодого Колина Фаррелла"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить