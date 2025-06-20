Кино Новости 20.06.2025 в 12:20 comment views icon

Новый фильм Death Stranding от режиссера «Воспитанные волками» не будет экранизировать игру

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Новый фильм Death Stranding от режиссера «Воспитанные волками» не будет экранизировать игру

Death Stranding решила, что стать фильмом недостаточно — теперь Хидео Кодзима с киностудией сделают анимационную ленту.

Вторая экранизация будет отдельной историей в знакомой игрокам вселенной. Для создания фильма вместе сотрудничают Kojima Productions и анимационная студия Line Mileage. Сценарий пишет Аарон Гузиковски — именно он сделал «Воспитанные волками» для HBO Max. На Rotten Tomatos этот антиутопический сериал собрал 80% положительных оценок.

Анимационный Death Stranding нацелен на взрослую аудиторию. Его создает новая, но опытная студия Line Mileage — в ней работают те, кто делал «Castlevania», «Blood of Zeus» и «Tomb Raider» для Netflix. Все их предыдущие работы имеют стиль приближенный к аниме, поэтому на этот раз стоит ожидать то же самое.

«Как заядлый геймер, могу однозначно сказать, что Death Stranding — это самая кинематографичная, побуждающая к размышлениям видеоигра, в которую я когда-либо играл», — говорит креативный директор Line Mileage Даниэль Домингес.

Отметим, что это уже вторая экранизация Death Stranding. Первую делает A24 вместе с режиссером Майклом Сарноски — это будет полноформатный фильм с актерами. Даже Норман Ридус хотел бы присоединиться к этому проекту. Обе ленты пока без даты релиза. Кодзима пока напрямую не комментировал проект, но недавно сказал, что хочет «раскрыть потенциал кино». А тем временем уже за несколько дней выходит Death Stranding 2: On the Beachв которой новые механики боев с боссами и корабль-база.

Death Stranding 2 — Хидео Кодзима показал катсцену с новыми персонажами

Источник: PC Gamer

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