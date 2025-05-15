Симулятор жизни за 30? Хидео Кодзима хочет создать игру, где персонаж все забывает — если вы прекращаете играть

Оказалось Death Stranding Хидео Кодзимы не самая странная его идея — он хочет «привязать» игрока к монитору. В прошлом году он придумал «геймплейный Альцгеймер».

Кодзима рассказал об идее игры, в которой персонаж забывает навыки и информацию, если игрок делает перерыв. Игрокам придется проходить ее без пауз, иначе герой забудет элементарные вещи. Как стрелять? Кто он такой? Что он здесь делает?

«Игрокам пришлось бы взять неделю отпуска на работе или в школе, чтобы играть в нее», — сказал Кодзима.

Честно говоря, игроки 30+ уже живут в таком режиме. Частая история, когда начинаешь условную Monster Hunter Wilds или Kingdom Come: Deliverance 2 — а потом исчез из-за работы, дел, жизни, лени… Через две недели возвращаешься в игру и начинается карнавал припоминаний, что тут и к чему. Иногда забываешь, как стрелять или другую комбинацию клавиш/кнопок. Поэтому, в каком-то смысле, мы в своем роде давно пользуемся этой механикой.

Кодзима также рассказал и о противоположной идее — игре, которая длится очень долго. Настолько долго, что он сам признает, как это слишком безумно звучит : «Никто бы ее не купил!».

«Все начинается с рождения игрока, ты ребенок, а потом постепенно со временем становишься взрослым. Если ты будешь продолжать играть в игру, то станешь 70- или 80-летним стариком. Однако в этом возрасте ты будешь слабее, твое зрение ухудшится. Когда ты подросток, ты сможешь бегать быстрее, но к 60 годам немного замедлишься», — объяснил Кодзима.

На фоне этой концепции вспоминается бой со снайпером The End из Metal Gear Solid 3. В этой игре его можно победить, если просто исчезнуть на несколько дней — враг умрёт от старости. Похожая игра со временем была и в GBA-игре Boktai, в которую было проще играть на солнце благодаря встроенному сенсору света. Ночью или в тени возможности игрока были ограничены.

Но Кодзима славится многими другими странными идеями. Например, в 2004 году он хотел сделать игру, которая сама себя уничтожает после прохождения. А еще раньше — в 1980-х — он хотел нанести на дискеты игры Snatcher краску. Но не простую, а такую, что при нагревании должна была бы выделять запах крови — чтобы игрок «чувствовал» преступления.

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Из недавних игр со временем упоминается и Death Stranding 2. Создатель хотел сделать функцию, где волосы Сэма Портера растут, если игрок не заходит в игру. Но эту идею отбросили, потому что не хотели, чтобы Норман Ридус выглядел «некруто».

Это одни из многих концепций, о которых режиссер Death Stranding 2: On the Beach вспомнил на фоне работы над тремя проектами — Death Stranding 2, OD и Physint. Среди них Death Stranding 2 ближайшая по релизу, а именно — 26 июня. Разработчик придумал и здесь необычную механику, которая позволяет избегать сюжетных боссов. А саму игру дополнят новыми биомами, персонажами и кораблем-базой. До запуска осталось совсем немного, поэтому Death Stranding 2 «пошла на золото».

Источник: Games Radar