Apple добавила поддержку украинского языка в функции Live Text и Voice Over

Упоминание о поддержке украинского языка в Live Text и Voice Over появилось на официальном сайте Apple после презентации будущих обновлений ОС — iOS 16, iPadOS 16 и macOS 13 Ventura.

Voice Over входит в стандартный набор специальных возможностей — Apple, Google и другие компании разрабатывают их, чтобы максимально адаптировать свои продукты и услуги для людей с особыми потребностями. Программа для чтения экрана на основе жестов VoiceOver позволяет использовать iPhone людям с нарушениями зрения. Она предоставляет звуковые описания содержимого экрана: от заряда аккумулятора и данных о пользователе во время вызова до открытого приложения.

Что касается распознавания текста Live Text, по сути, это аналог известной технологии распознавания изображений Google Lens и одна из самых заметных новых функций Apple — она ​​дебютировала вместе с iOS 15 и сначала поддерживала только семь языков. С новым обновлением количество поддерживаемых языков выросло до десяти и среди них — украинский.

Кроме того, Apple расширила возможности Live Text — теперь она работает с видео. В то же время, благодаря ряду улучшений iOS также научилась лучше понимать контекст распознавания — например, сразу конвертировать сумму в нужную валюту или сделать перевод текста.

Функция Live Text поддерживается в iPhone XS, 11, 12, 13, SE 3-го поколения, XR, в iPad на A12 Bionic и новее, а также на Mac с Apple Silicon.