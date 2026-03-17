Сериал "Разделение" / Severance начинает съемки 3-го сезона: с новыми персонажами и режиссером

Катерина Левицкая

Серіал "Розрив" / Severance починає зйомки 3-го сезону: із новими персонажами та режисером

Звезда сериала «Разделение» Адам Скотт подтвердил новости о начале съемок третьего сезона, а также поделился деталями о новой команде и персонажах.


Производство продолжения «Разделения» уже идет, но полноценно камеры заработают в начале апреля.

«Мы начинаем очень скоро. Очень-очень скоро», — заявил Скотт в интервью Deadline. «Будут новые захватывающие персонажи и мы дойдем до этого, когда потребуется».

Ранее сайт World of Reel написал, что в третьем сезоне Бена Стиллера на посту режиссера заменит Когонада («Колумбус», 2017). При этом речь идет о «большинстве, если не всех эпизодах». Скотт косвенно подтвердил эти изменения и сказал, что уже встречался с новым руководителем.

«Да, да, да. Он невероятный. Просто замечательный режиссер и замечательный парень. Мы невероятно рады».

«Разделение» — это сериал в жанре научной фантастики, повествующий о сотруднике компании Lumon Industries Марке С. (Скотт), добровольно соглашающемся на противоречивую процедуру разделения рабочих воспоминаний и домашних. Фактически, в одном теле теперь существуют две личности, каждая из которых понятия не имеет, чем занимается другая.


Первый сезон, вышедший в 2022 году, получил критический и коммерческий успех: с 97% на Rotten Tomatoes и принес Apple TV $200 млн прибыли. Второй получил меньший, но так же достойный рейтинг, поэтому продолжение сразу пошло в разработку.

Напомним, что Apple недавно выкупила права на «Разделение» у оригинальной владелицы, инди-студии Fifth Season, и запланировала историю примерно на четыре сезона. Стриминг также открыт для идеи расширения вселенной, которая потенциально будет включать приквел, спинофы, иностранные версии и даже видеоигры.

