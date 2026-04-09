Студия Lionsgate показала первый трейлер и постер нового экшн-триллера «Мятеж» / Mutiny. Фильм продолжает знакомую линию ролей Джейсона Стейтема — жесткие бои, погони и личная месть.





На постере Джейсон Стейтем держится за судно посреди открытого моря. В одной руке он держит оружие. Вокруг — волны и напряженная атмосфера. Под названием фильма появился слоган: «В воде есть кровь». Визуально это сразу задает тон — жесткий экшн с риском и местью.

Сюжет «Захват»

Фильм «Мятеж» рассказывает о Коуле Риде. Он ветеран спецподразделений и бывший офицер полиции Нью-Йорка, а после службы переходит в частную охрану. Его жизнь резко меняется после убийства состоятельного друга. Коула обвиняют в этом преступлении. Он не соглашается с таким финалом и начинает собственное расследование. В процессе герой выходит на международный заговор, масштабы которого значительно больше, чем кажется в начале.

Трейлер демонстрирует сцену спасения: герой пытается освободить женщин и детей, которых заперли в контейнере на судне посреди моря. Его ловят, и он вынужден вступить в бой. С развитием событий ситуация накаляется.





«Убедитесь, что Коул Рид не сойдет с этого корабля живым», — звучит приказ по телефону.

После этого герой оказывается в ловушке внутри судна и отбивается от вооруженных нападающих. В одной из сцен Рид сталкивается с врагом, который кричит: «Что тебе, черт возьми, нужно?». На что раздается короткий ответ:

«Месть».

Далее трейлер переходит в серию погонь и перестрелок. Финал показывает, как герой поднимается по борту корабля, а военные реагируют на сигнал бедствия об «атаке».

Вместе со Стейтемом в фильме снимаются актеры Аннабелла Уоллис, Джейсон Вонг, Роланд Меллер, Арнас Федаравичюс и Эдриан Лестер.

Режиссером выступил Жан-Франсуа Рише, который ранее снял фильм «Рейс». Сценарий написали Линдси Мишель и Дж.П. Дэвис. Сам Стейтем также присоединился к продюсированию через собственную компанию Punch Palace Productions вместе с Марком Бутаном. Съемки проходили в Великобритании и на Мальте в конце 2024 года.

Фильм «Мятеж» выйдет в международный прокат 21 августа 2026 года. Показ в Украине может начаться 20 августа.

После «Мятежа» Джейсон Стейтем будет работать над продолжением фильма «Пчеловод«, премьера которого запланирована на январь 2027 года.





Источник: screenrant