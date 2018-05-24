Apple договорилась с Volkswagen о совместной разработке автономных автомобилей на основе минивэна VW T6 Transporter

По данным издания New York Times, компания Apple договорилась с немецким автопроизводителем Volkswagen о совместной разработке автономных автомобилей. При этом как минимум на первом этапе речь идет не о легковой модели с уникальным дизайном, а о создании автономного минивэна на базе Volkswagen T6 Transporter, который будет перевозить сотрудников Apple между офисами компании в Кремниевой долине.

Интересно, что перед этим представители Apple пытались договориться о сотрудничестве с двумя другими крупнейшими немецкими автопроизводителями BMW и Mercedes. Однако эти компании не захотели предоставить Apple полный контроль над разработкой дизайна и данными, полученными во время тестирования на дорогах.

Отметим, что в недрах компании Apple достаточно давно занимаются развитием автономных автомобилей в рамках Project Titan. Подразделение занимается разработкой аппаратного и программного обеспечения, а для тестов использует автомобили нескольких брендов (в данный момент на дорогах США передвигается 55 официально зарегистрированных автономных автомобилей Apple, включая Lexus RX450h). В лучшие времена численность занятых на этом проекте сотрудников доходила до 1000 человек, однако за последние годы Project Titan покинуло несколько сотен человек.

Маршрут между офисами компании в Кремниевой долине получил название PAIL (Palo Alto — Infinite Loop), при этом по данным издания New York Times, первые «автономные маршрутки» на основе Volkswagen T6 Transporter начнут курсировать между офисами Apple уже в 2019 году.

Источник: The Verge