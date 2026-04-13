Новости Устройства 13.04.2026

Apple готовит 4 варианте умных очков для конкуренции с Ray-Ban Meta

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple готує 4 варіанті розумних окулярів для конкуренції з Meta Ray-Ban

Apple может зайти на рынок умных очков не с одним устройством, а сразу с несколькими вариантами дизайна. По данным Марка Гурмана из Bloomberg, производитель тестирует до четырех различных стилей будущего гаджета.


Одна из моделей имеет большой прямоугольный корпус в стиле классических Ray-Ban Wayfarer. Также существует более тонкий прямоугольный вариант, похожий на очки, которые носит Тим Кук. Дополнительно создали две овальные модели — большую и компактную. Кроме форм, компания экспериментирует и с цветами: черным, океанически-синим и светло-коричневым.

Внутренне проект умных очков Apple имеет кодовое название N50. Его главным конкурентом станет второе поколение очков Meta, которые создаются в сотрудничестве с Ray-Ban. Apple, однако, пытается выделиться. По слухам, устройство получит овальные линзы с вертикальной ориентацией и подсветкой вокруг них.

Функционально новинка будет похожа на конкурентов. Очки обеспечат возможность съемки фото и видео, но с более глубокой интеграцией в экосистему Apple. Устройство будет иметь синхронизацию с iPhone, что откроет доступ к редактированию контента, обмену файлами, звонкам, уведомлениям и музыке. Также ожидается поддержка голосового помощника Siri, которого планируют существенно обновить вместе с iOS 27.


По предварительной информации, Apple может показать свои умные очки в конце 2026 года или в начале 2027-го. Полноценный релиз ожидают в 2027 году. Это дает компании время доработать устройство и подготовить его к конкуренции на рынке, который уже начал активно развиваться.

В свою очередь Meta также не стоит на месте. Последняя версия их очков получила поддержку диоптрий и лучшую посадку, что делает устройство более универсальным для ежедневного использования.

Источник: engadget

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить