Новости WTF 04.03.2026

Умные очки Meta могут передавать личные видео и финансовые данные модераторам

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Розумні окуляри Meta можуть передавати приватні відео та фінансові дані модераторам

Пользователи умных очков Meta с функциями ИИ могут даже не подозревать, что видео из их поля зрения просматривают живые модераторы за пределами Европейского Союза. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet. При этом посторонние зрители могут получать доступ к интимным видео и конфиденциальной финансовой информации, которые попадают в камеры очков.


Речь идет о моделях вроде Meta Ray-Ban Display и других очках с поддержкой Meta AI. Они позволяют записывать видео от первого лица или задавать вопросы голосовому ассистенту, который анализирует то, что «видит» пользователь. Однако, чтобы воспользоваться функциями ИИ, владелец должен согласиться с условиями сервиса Meta. Эти условия позволяют просмотр и анализ собранных данных людьми. Причина привлечения модераторов заключается в том, что большие языковые модели нуждаются в человеческой «разметке» — специалисты вручную аннотируют изображения и видео, чтобы научить систему лучше распознавать объекты и контекст.

Что именно видят модераторы Meta

По данным расследования, работники в Кении, которые занимаются так называемой ИИ-анотацией, рассказали журналистам, что просматривали видео с обнаженными людьми, сценами посещения туалета и сексуальной активности. Также в материалах попадались номера банковских карточек и другая конфиденциальная финансовая информация.

Фактически любое видео, записанное через очки с активированным ИИ, может попасть на просмотр живым людям. Часто такие данные обрабатывают в Найроби, где, по словам журналистов, работают низкооплачиваемые модераторы.


Юрист по защите данных, которого цитирует Svenska Dagbladet, отмечает, что подобная практика подпадает под действие европейского регламента GDPR, который требует прозрачности в отношении обработки персональных данных. Пользователь должен четко понимать, кто и с какой целью просматривает его контент.

В то же время журналисты отмечают, что получить доступ к политике конфиденциальности носимых устройств Meta было непросто — пришлось пройти несколько этапов поиска. В документе указано, что чувствительные данные могут проверять как автоматизированные системы, так и люди. Ответственность за то, чтобы не фиксировать конфиденциальную информацию, компания возлагает на самого пользователя.

Meta отказалась комментировать детали расследования. В компании лишь заявили:

«Когда используется live AI, мы обрабатываем этот медиаконтент в соответствии с Условиями использования Meta AI и Политикой конфиденциальности».

Другими словами, читайте внимательно то, что написано мелким шрифтом и не светите конфиденциальную или чувствительную информацию перед камерами.

Чат-бот Meta AI выдавал номер журналиста Business Insider за свой — теперь мужчину терроризируют незнакомцы

Источник: Engadget

