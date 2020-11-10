Apple Mac mini с чипом Apple M1: на 60% энергоэффективнее, в разы производительнее, на $100 дешевле, чем предшественник с процессором Intel

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Во время проведения презентации One More Thing компания Apple анонсировала новую модель своего компактного компьютера Mac mini. Как и прочие новинки этого вечера, устройство также основано на процессоре Apple M1.

Компьютер сохранил свои небольшие размеры, сопоставимые с книгой. Вместе с тем, по заверениям производителя, Mac mini нового поколения обладает рядом преимуществ по сравнению с предшественником, выпущенным в 2018 году. В частности, новинка оказалась на 60% более энергоэффективной, что объясняется использованием процессора Apple M1 на базе архитектуры ARM. Несмотря на это, устройство обеспечивает прирост вычислительной производительности до 3 раз и обладает до 6 раз более производительным графическим решением. А современный блок Neural Engine обеспечивает 15-кратный прирост производительности в задачах машинного обучения.

По заверениям Apple, новый компактный компьютер способен выполнять ряд задач в разы быстрее по сравнению с предшественником. Например, компиляция кода в Xcode осуществляется в 3 раза быстрее. Игра Shadow of the Tomb Raider демонстрирует прирост частоты кадров до 4-кратного значения. Рендеринг сложных проектов в Final Cut Pro может осуществляться до 6 раз быстрее. Повышение разрешения фотографии в Pixelmator Pro производится до 15 крат быстрее.

Конфигурация нового компьютера Apple Mac mini может включать до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 2 ТБ. Система поддерживает возможность вывода изображения на два монитора одновременно, и возможность подключения 6K-монитора. В Устройстве доступны интерфейсы Thunderbolt и USB 4.

Новый Mac mini с процессором Apple M1 поступит в продажу с 17 ноября по цене стартовой конфигурации от $699 – на $100 дешевле по сравнению с предыдущей моделью на базе процессора Intel.

Источник: The Verge