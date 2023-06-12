Apple намерена выпустить более доступную версию Vision Pro к концу 2025 года, сэкономив на некоторых компонентах – Марк Гурман

На прошлой неделе Apple официально анонсировала свою первую гарнитуру смешанной реальности Vision Pro стоимостью $3500. Хотя это устройство выйдет не ранее 2024 года, Apple также усердно работает над более доступной версией гарнитуры.

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Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что Apple в настоящее время стремится выпустить более доступную модель AR/VR гарнитуры к концу 2025 года. В то же время Apple также работает над новой версией Vision Pro с более производительным процессором.

Более доступная версия может получить название Apple Vision или Apple Vision One. У Гурмана есть несколько идей насчет того, каким именно образом Apple может снизить цену устройства.

В первой версии Vision Pro самыми дорогими компонентами являются чипы M2 и R1, micro-LED дисплеи с разрешением 4K, модули камеры и сенсоры. Чтобы сократить расходы, Apple, «вероятно, могла бы использовать экраны более низкого качества», процессор с более низкими характеристиками, а также меньший набор камер и датчиков. Компания также может убрать динамики пространственного звука из гарнитуры и вместо этого подтолкнуть пользователей к использованию AirPods Pro для передачи звука. Дополнительно можно упростить конструкцию оголовья. Все это позволит снизить стоимость устройства на несколько сотен долларов.

Вместе с тем Гурман отмечает, что есть несколько областей, в которых Apple вряд ли пойдет на компромисс. Он считает ключевыми компонентами внешний экран EyeSight, показывающий глаза владельца, систему отслеживания глаз и рук. Они так же важны, как сенсорный экран для iPhone. Потому можно ожидать, что более доступная версия сохранит эти функции.

Источник: 9to5mac