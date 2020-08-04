Apple обновила 27-дюймовый моноблок iMac, оснастив его процессорами Intel Core 10-го поколения, веб-камерой 1080p и антибликовым покрытием экрана за $500

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Компания Apple сегодня весьма неожиданно представила обновленные моноблоки iMac. Никаких перемен по части дизайна нет (оно и неудивительно, новый дизайн явно зарезервирован для будущих iMac на SoC Apple Silicon), но есть несколько других аппаратных улучшений.

Состав линейки остался прежним: младшая с дисплеем Full HD диагональю 21,5 дюйма, модель с таким же экраном разрешением 4K и модель с экраном 5K диагональю 27 дюймов.

Главное изменение — новые процессоры Intel Core 10-го поколения, вплоть до 10-ядерного с частотами 3,6-5,0 ГГц. Еще одно менее значительное, но в то же время приятное улучшение — веб-камера 1080p вместо 720р. Кроме того, в iMac теперь есть сопроцессор Apple T2, который отвечает не только за безопасность, но и за другие задачи, в том числе улучшение изображения с камеры, SSD заменил Fusion Drive в качестве подсистемы памяти по умолчанию, и множество новых вариантов конфигурации, включая версию со специальным матовым покрытием стекла Nano-texture glass, как у Pro Display XDR. Нанонотекстурая версия iMac стоит на $500 дороже.

Важно оговорить, что все вышеупомянутые улучшения относятся к старшей 27-дюймовой модели, тогда как единственным обновлением для 21-дюймовой стал SSD в базе.

Объем ОЗУ составляет от 8 до 128 ГБ, подсистема хранения, как уже было упомянут выше, представлена SSD. Его объем в базовой конфигурации — безальтернативные 256 ГБ. В топовой за отдельную плату заказать более емкий SSD — вплоть до 8 ТБ. Apple не конкретизирует модель SSD, но заверяет, что он обеспечивает скорости чтения и записи до 3,4 ГБ/с.

Графическая подсистема представлена видеокартами AMD Radeon 5300 с 4 ГБ памяти и 5500XT с 8 ГБ памяти в зависимости от конфигурации. За доплату можно заказать Radeon Pro 5700 с видеобуфером 8 ГБ или 5700XT с видеобуфером 16 ГБ.

Набор портов представлен USB 3.1 (x4), Thunderbolt 3 (x2), Gigabit Ethernet, аудиоразъем и слот для карт SDXC с поддержкой UHS-II.

Обновленные iMac уже доступны для заказа на сайте Apple, а фактические продажи начнутся со следующей недели. Стандартные конфигурации 27-дюймового iMac в США предлагаются за $1800, $2000 и $2300. Стоимость топовой конфигурации обновленного iMac 27» без учета аксессуаров и ПО — $8800.

Увы, данных о сроках доступности и ценах на обновленный iMac в Украине пока нет.

Одновременно Apple немного обновила конфигурацию профессионального моноблока iMac Pro. Теперь базовая версия оснащается 10-ядерным CPU Intel Xeon с частотами 3,0-4,5 ГГц, а не восьмиядерным. Цена осталась старой — $5000.

Источник: Apple