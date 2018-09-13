Apple объявила даты выхода iOS 12, watchOS 5, tvOS 12 и macOS Mojave

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Завершая презентацию аппаратных новинок, глава Apple Тим Кук объявил о выпуске Golden Master-обновлений операционных систем iOS, watchOS, tvOS и macOS. Это по сути готовые к выходу бета-версии, которые содержат окончательный набор функций и практически не отличаются от релизов. Финальные версии iOS 12, tvOS 12 и watchOS 5 будут доступны для загрузки 17 сентября, macOS Mojave 10.14 выйдет 24 сентября.

iOS 12 является следующей крупной версией операционной системы Apple для iPhone, iPad и iPod touch. Текущий апдейт содержит улучшения и оптимизации, которые повышают быстродействие устаревших устройств. Кроме того, дополнительный бонус получат владельцы iPad в виде поддержки жестов и группировки уведомлений из iPhone X.

В новой версии iOS разработчики добавили функцию «Экранное время» для контроля времени, проведённого за мобильным устройством. Обновятся системные приложения Maps, Siri, FaceTime, CarPlay и встроенная галерея, появится новое приложение Measure с инструментами измерения в дополненной реальности. Любителей Animoji ждут новые персонажи, а также Memoji – возможность создавать анимированные эмодзи на основе своих фото.

WatchOS 5 впервые была представлена на WWDC в июне этого года. Пожалуй, главным нововведением в новой версии операционной системы для умных часов Apple Watch является приложение «Рация», которое предусматривает новый способ голосового общения, а также «Подкасты» от Apple. Помимо этого, улучшения получили уведомления и приложения для отслеживания активности и тренировок. Появилось несколько новых функций совместимых с Apple Watch 4.

Обновление для tvOS – это прежде всего поддержка формата Dolby Atmos для Apple TV, о которой было объявлено на WWDC в июне прошлого года, а также технологии единого входа Zero Sign-On. Другие изменения в tvOS 12 включают автозаполнение данных, новые заставки, интеграцию с умным домом и пульт дистанционного управления Apple Remote в центре управления iOS 12.

Наконец, macOS Mojave 10.14 станет основным обновлением десктопной системы от Apple. Из главных нововведений отметим тёмный режим оформления интерфейса, усовершенствованный Finder с панелью «Быстрые действия» и режимом просмотра «Галерея», утилиту для работы со скриншотами, функцию «Стеки» для организации файлов на рабочем столе, улучшенный контроль пользовательских данных, менеджер паролей и многое другое. macOS Mojave будет доступна в App Store в разделе «Обновления».

Источник: Macworld