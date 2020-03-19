Apple показала возможности LIDAR в iPad Pro: игры дополненной реальности, подбор мебели, просмотр виртуальных объектов в реальной комнате





Анонсированный вчера планшет Apple iPad Pro получил сенсор LIDAR, предназначенный для анализа глубины сцены и приложений дополненной реальности. И этот сканер, например, позволяет превратить гостиную в поверхность вулкана в игре дополненной реальности Hot Lava. В игре пользователю нужно спасать персонажа от воображаемой лавы на полу.

Игра Hot Lava доступна в Steam, а теперь её мобильная версия стала эксклюзивом для Apple Arcade. По словам Apple, «сканер LiDAR в новом iPad Pro позволит активировать новый режим дополненной реальности в Hot Lava, он появится позже в этом году». Фактически, игра демонстрирует возможности использования LIDAR в новом планшете. Игрок сканирует комнату с помощью iPad Pro, а приложение генерирует горячую лаву на полу и поверхности, на которых персонаж может запрыгнуть прыгнуть в дополненной реальности.

Помимо игр сканер LIDAR может использоваться и в других приложениях. Например, демонстрировалось CAD-приложение Shapr3D, которое при помощи нового сенсора позволяет просканировать комнату и добавить её 3D в приложение для дальнейшей обработки. При этом пользователь может редактировать модель комнаты, добавлять в неё новые объекты, а затем просматривать эти изменения на примере реальной комнате, но с объектами дополненной реальности.

Другие приложения, демонстрирующие возможности LIDAR, были Complete Anatomy и IKEA Place. Первое из них позволяет измерять диапазон движений чьей-то руки в режиме реального времени. Во втором случае пользователь может просканировать комнату и подбирать различную мебель, сразу просматривая, как она будет выглядеть в этой комнате.

По словам Apple, все показанные демоверсии станут доступны в виде готовых для использования функций в соответствующих приложениях ближе к концу этого года.

Источник: The Verge