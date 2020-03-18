Apple представила новый iPad Pro с мощным процессором A12Z Bionic, сенсором LIDAR и поддержкой трекпада

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Компания Apple провела скромный анонс своего нового планшета iPad Pro. Напомним, вчера устройство в нескольких модификациях преждевременно засветилось на сайте компании. И официальный анонс не заставил себя долго ждать.

Внешне новые 11- и 12,9-дюймовая модели напоминают устройства предыдущего поколения. Большая часть новшеств прячется внутри корпуса. Так, в iPad Pro модельного ряда 2020 года используются новый процессор, новый блок камер и сканер LIDAR, который позволит анализировать глубину сцены для приложений дополненной реальности.

Новый процессор A12Z Bionic, по заверениям Apple, обеспечивает более «высокую производительность, чем большинство ноутбуков с Windows». Чип включает 8 вычислительных ядер, 8 ядер в GPU и блок Neural Engine. Также отмечается, что батарея обеспечивает планшету до 10 часов автономной работы. Устройство опционально поддерживает связь LTE с гигабитной скоростью передачи данных. На выбор пользователей предлагаются конфигурации с накопителем ёмкостью 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Блок из трёх камер выглядит точно так же, как и в iPhone 11 Pro, но в планшете применяется иная конфигурация модулей. Пользователям предлагаются стандартный 12-мегапиксельный широкоугольный модуль и 10-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с 2-кратным удалением. Также в блоке камер расположен дополнительный сканер LIDAR, который использует лазеры для измерения глубины и приложений дополненной реальности. Захват звука обеспечивают сразу пять микрофонов.

В новом iPad Pro используется дисплей Liquid Retina, обеспечивающий охват цветового пространства P3. Технология ProMotion позволяет автоматически повышать частоту обновления изображения вплоть до 120 Гц для обеспечения более плавного изображения.

Пользователи наверняка оценят добавление поддержки трекада в iPadOS 13.4. Благодаря этому можно ожидать повышения удобства при выполнении таких задач, как написание и выбор текста, работа с электронными таблицами и профессиональными рабочими процессами. Курсор, разработанный специально для сенсорного управления на iPad, отображается в виде круга, который выделяет элементы пользовательского интерфейса, текстовые поля и приложения на главном экране и в док-станции, давая представление о том, на что пользователи могут нажимать. Жесты на трекпаде позволяют переключаться между приложениями, получать доступ к переключателю приложений и активировать Dock, Центр управления и приложения в Slide Over.

Трекпад Click-Anywhere появился на новой клавиатуре Apple Magic Keyboard. Она подключается к iPad Pro при помощи магнитного соединения, а специальные шарниры позволяют плавно регулировать угол наклона до 130 градусов. Полноразмерные клавиши имеют подсветку и ножничный механизм переключателей с ходом 1 мм. Клавиатура Magic Keyboard оснащена сквозной зарядкой USB-C, что позволяет подключать аксессуары, включая внешние накопители и дисплеи.

Новый планшет Apple iPad Pro уже доступен для предварительного заказа, а фактические поставки начнутся с 25 марта. Цена 11-дюймовой модели стартует с отметки $799 (Wi-Fi) или $949 (Wi-Fi + LTE) за версию с накопителем ёмкостью 128 ГБ. Цена 12,9-дюймовой модели составляет $999 и $1149, соответственно. Обновление iPadOS 13.4 с поддержкой трекпада будет выпущено 24 марта. Также покупателям предлагаются и аксессуары для планшета:

Apple Pencil второго поколения – $119;

Новая клавиатура Smart Keyboard Folio – $159 или $179 для 11- и 12,9-дюймовой модели, соответственно;

Клавиатура Magic Keyboard – $279 или $329 для 11- и 12,9-дюймовой модели, соответственно.

Источник: Apple