Apple приобрела права на показ фильма «CODA» за $25 млн





На платформе Apple TV+ в скором времени появится фильм-участник фестиваля Sundance под названием «CODA» (“Children of Deaf Adults” / «Дети глухих взрослых»), премьера которого состоялась в прошлую пятницу. Картина получила положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей.

Как сообщает ресурс Deadline, битва за права на показ данной ленты вышла нешуточной. Выиграла её Apple, предложив рекордные для фильма-участника Sundance $25 млн. До этого крупнейшей сделкой было приобретение прав на фильм «Palm Springs» сервисом Hulu за $22.5 млн.

«CODA» — это драма, в которой рассказывается о старшекласснице Руби, которую играет Эмилия Джонс. Она является единственным не глухим человеком в своей семье. Ей приходится выбирать между преследованием своей мечты в музыкальной индустрии и тем, чтобы оставаться дома и помогать родителям.

К слову, на днях на платформе Apple TV+ вышел новый фильм «Palmer» с Джастином Тимберлейком в главной роли. В марте планируется релиз картины «Cherry» с Томом Холландом. Что касается даты появления ленты «CODA», она пока не уточняется. Но учитывая, что фильм полностью отснят и готов, его премьера на Apple TV+ должна состояться чуть позже в этом году.

Источник: 9to5mac