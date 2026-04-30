Три сериала Apple TV получили шесть номинаций на премию Gotham Television Awards: "Pluribus" среди них

Apple TV получает шесть номинаций в трех проектах премии. «Pluribus», «Margo’s Got Money Troubles» («У Марго проблемы с деньгами») и «Mr. Scorsese» («Мистер Скорсезе») номинированы на Gotham Television Awards — это может пополнить трофейную коллекцию Apple.





Apple TV дебютировал в 2019 году с несколькими эксклюзивными оригинальными сериалами и фильмами. Хотя платформе понадобилось время, чтобы набрать обороты, сегодня она регулярно отмечается в наградной индустрии. Последние номинации — от премии Gotham Television Awards, церемония которой состоится 1 июня. Три сериала Apple TV получили в общей сложности шесть номинаций.

Pluribus уже получал награды «Золотого глобуса» и премии Peabody, а теперь номинирован на три Gotham Television Awards: в категориях «Прорывной драматический сериал», «Выдающаяся главная роль в драматическом сериале» (Рия Сихорн) и «Выдающаяся роль второго плана в драматическом сериале» (Каролина Выдра).

Следующий — недавний сериал Margo’s Got Money Troubles. Он номинирован в категориях «Выдающаяся главная роль в комедийном сериале» (Элль Фаннинг) и «Выдающаяся роль второго плана в комедийном сериале» (Мишель Пфайффер).

Документальный сериал Mr. Scorsese завершает список с номинацией в категории «Прорывной нонфикшн-сериал». Apple сообщает, что достигла 800 побед и 3 437 номинаций в целом. Ранее компания уже выигрывала Gotham Television Awards за сериалы The Studio, Pachinko и CODA.





Общее лидерство в номинациях в этом году удерживает Netflix — платформа получила 22 номинации, второй стала HBO Max с 19. Сериалы Big Mistakes и Death by Lightning возглавляют список с четырьмя номинациями каждый.

Премия уже третий год подряд отмечает сериалы в отдельных категориях: «Прорывная комедия», «Прорывная драма», «Прорывной нонфикшн» и «Выдающийся мини-сериал или антология». Номинантов определяют комитеты из кинокритиков, журналистов, программных директоров фестиваля и кино-кураторов, а победителей выбирают отдельные жюри — из писателей, режиссеров, актеров, продюсеров и монтажеров.

На церемонии также планируется вручение почетной награды братьям Даффер за их сериал «Очень странные дела» на Netflix. Дополнительные трибьюты будут объявлены в ближайшие недели. В прошлом году лауреатами стали «Подростковость», The Studio, «Пит», «Социальные исследования» и Pee-wee as Himself, а почетные награды получили Эми Шерман-Паллацино, Дэниел Паллацино и Хван Дон-хёк.

Источник: Apple Insider