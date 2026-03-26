Apple TV представил сериал-триллер о космических гонках 1960-х годов

Катерина Левицкая

Apple TV представила серіал-трилер про космічні перегони 1960-х років

Apple TV выпустил трейлер своего нового сериала Star City — спинофа «Ради всего человечества», который поведает о космических гонках 1960-х годов.


«Ради всего человечества», который закончится на шестом сезоне, на старте в 2019 году поставил для сюжета вопрос: «А, что если бы россияне опередили американцев в полете на Луну». С тех пор шоу перепрыгнуло на несколько десятилетий вперед, однако спиноф под названием Star City возвращает зрителей к начальной предпосылке и переносит за «Железный занавес», чтобы показать, как Советский Союз «организовал свой вымышленный исторический триумф».

Apple TV представила серіал-трилер про космічні перегони 1960-х роківApple TV представила серіал-трилер про космічні перегони 1960-х роківApple TV представила серіал-трилер про космічні перегони 1960-х роківApple TV представила серіал-трилер про космічні перегони 1960-х років

Тизер длительностью до 40 секунд не раскрывает деталей о сюжете, но атмосфера вполне понятна. Шоу описывают как «пропульсивный параноидальный триллер» и представляют актеров, среди которых Рис Иванс из «Дома дракона», Анна Максвелл Мартин и Агнес О’Кейси.


Интересно, что премьера первых двух эпизодов Star City на Apple TV запланирована на 29 мая — сразу после финала пятого сезона «Ради всего человечества», действие которого происходит в 2010-х годах. Поэтому тем, кто будет смотреть оба сериала сразу следует ожидать резкого скачка назад.

