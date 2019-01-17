Apple работает над собственным складным смартфоном с раскладывающимся наружу дисплеем

Как ожидается, в этом году на рынок начнут выходить складные смартфоны от компаний Samsung, LG и Huawei. Вероятно появление и других игроков, заинтересованных в выпуске подобных устройств. Кроме того, над собственным сгибаемым смартфоном работают и в Apple, но спешить с презентацией такого устройства в компании не планируют. Лишь в 2020 году Apple может вывести на рынок свой складной смартфон.

Судя по имеющейся информации, в Apple рассматривают конструкцию складного смартфона, дисплей которого раскладывается наружу, а не внутрь, как в случае Samsung Galaxy F. Об этом упомянул глава Samsung Design Innovation Center Федерико Казаленьо.

«По сравнению с дисплеем, огибающим смартфон, который Apple, похоже, рассматривает в качестве одного из возможных вариантов дизайна для своей складной модели, складывающийся внутрь дисплей смартфона Samsung может предоставить пользователям больше возможностей в плане дизайна», — заявил он.

Создание смартфона с раскладывающимся наружу дисплеем является более простой с технической точки зрения задачей, так как при таком подходе используется больший радиус сгиба. Пока что единственный складной смартфон на рынке выполнен именно в таком дизайне.

И хотя о складном смартфоне Apple пока нет никаких сведений, частично пролить свет на него может один из патентов компании 2013 года. На тот момент большинство смартфонов на рынке выглядели очень похоже. На лицевой панели предлагался прямоугольный дисплей, а задняя панель содержала только камеру. Таким образом, пространство задней панели практически не использовалось с полезными функциями. И хотя в последние годы на задней панели смартфонов появились дополнительные камеры и сканеры отпечатков пальцев, всё равно большая часть панели остаётся неиспользованной. Хотя и были попытки создания моделей с дисплеем на задней панели.

Источник: mspoweruser