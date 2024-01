Apple требует от Epic Games $73,4 млн на покрытие судебных издержек

Apple требует от Epic Games $73,4 млн на выплату судебных издержек после того, как компания выиграла антимонопольное дело, возбужденное против нее производителем игр. Ранее Верховный суд отказался рассматривать отдельные запросы от Apple и Epic Games в их длительном судебном процессе по правилам App Store, фактически закрыв дело, которое длилось с августа 2020 года.

В нескольких раундах спора Apple выиграла по всем пунктам, за исключением одного, который компания оперативно разрешила, передает MacRumors. Теперь Apple обратилась в суд с просьбой выставить счет Epic за судебные издержки, составляющие колоссальную сумму в $73 404 326. Apple получила эту цифру, подытожив $82 971 401, которые она потратила на это дело в суде (впоследствии скорректировала эту цифру до $81 560 36). Затем Apple отняла 10%, поскольку Epic победила за 1 из 10 пунктов (возможность размещать ссылки на посторонние способы оплаты в App Store).

Apple обосновывает иск тем, что Epic нарушила соглашение с разработчиком, когда неожиданно предложила в App Store альтернативу оплаты через мобильное приложение в игре Fortnite. Ранее Epic признала, что будет обязана возместить ущерб, если проиграет антимонопольный иск против Apple. Теперь, когда это произошло, Apple выставила счет.

