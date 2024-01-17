Верховний суд відхилив антимонопольні скарги Epic та Apple — «‎майже» перемога для розробника App Store

Маркетплейс Apple і надалі заборонятиме обробку платежів сторонніми програмами, однак дозволить розробникам інформувати користувачів про варіанти купівлі за межами App Store‌.

Конфлікт між Apple та Epic стартував у 2020 році, коли остання додала власну платіжну систему для віртуальної валюти Fortnite та обійшла 30% комісію за покупки в програмах App Store. Apple закрила Epic доступ до свого магазину застосунків — а та у відповідь подала антимонопольний позов.

У 2021 році суддя Івонн Гонсалес Роджерс відхилила позов Epic проти Apple, однак виявила, що остання порушила каліфорнійський закон про недобросовісну конкуренцію, заборонивши розробникам «скеровувати» користувачів на цифрові покупки в обхід платіжної системи App Store. 9-й окружний апеляційний суд США в Сан-Франциско підтримав більшу частину рішень Роджерс у 2023 році.

З огляду на останнє рішення Верховного суду, Apple в основному виграла справу, однак таки має в дечому поступитися розробникам: ті зможуть інформувати користувачів про варіанти купівлі за межами App Store‌.

«Відсьогодні розробники можуть використовувати своє право повідомляти клієнтів США про кращі ціни в Інтернеті. Боротьба триває. Регулятори вживають заходів, а політики в усьому світі ухвалюють нові закони, щоб покласти край незаконній антиконкурентній практиці Apple щодо магазинів програм. Закон Європейського Союзу про цифрові ринки набуває чинності 7 березня», — написав у заяві генеральний директор Epic Games Тім Суїні.

Apple, як і Google вже змусили відкрити власні платформи для сторонніх платіжних систем у Південній Кореї та Нідерландах. Можливо, найближчим часом Apple також дозволить власникам її гаджетів в ЄС використовувати сторонні магазини, аби відповідати місцевим правилам. Epic, що цікаво, до цього підготувалась, розробивши власний магазин програм.

Дещо кращий результат отримала Epic Games у подібній справі проти Google — суд присяжних у грудні визнав, що техногігант незаконно «‎домінував» серед магазинів програм.

Джерело: The Verge, TechCrunch