Apple дала змогу розміщувати посилання на сторонні способи оплати в американському App Store

Apple пом’якшує ключове правило App Store, яке довгий час було джерелом роздратування для розробників. Компанія дозволила американським розробникам посилатися на сторонні сайти для здійснення покупок у застосунках.

Ці зміни відбулися після того, як Верховний суд США відхилив апеляцію на перегляд рішення суду нижчої інстанції, який зобов’язав Apple дозволити розробникам перенаправляти клієнтів на альтернативні способи оплати. Зміни стосуються лише застосунків для iOS та iPadOS в американських магазинах, і розробники, як і раніше, зобов’язані сплачувати комісію за покупки в застосунку, здійснені не через App Store, повідомляє Engadget.

Схоже, що Apple продовжуватиме суворо контролювати платежі навіть за новими правилами. Згідно зі сторінкою підтримки, розробники потребуватимуть схвалення Apple, перш ніж вони зможуть скористатися новим правилом, а виробникам програм буде дозволено повідомляти користувачів про альтернативні способи оплати лише певними способами. Наприклад, у рекомендаціях зазначено, що посилання можуть бути показані в застосунку лише один раз і лише в «одному, спеціально відведеному місці». Розробникам додатків також заборонено використовувати спливаючі вікна або згадувати зовнішні платежі у своєму описі в App Store.

Компанія також офіційно вимагає від розробників сплачувати їй комісію за покупки, здійснені за межами App Store. Комісія встановлена на рівні 12% для розробників, які є частиною програми малого бізнесу, і 27% для великих розробників.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців. IT-компанія входить у групу компаній FAVBET.