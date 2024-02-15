Apple в бете iOS 17.4 «сломала» приложения на главном экране iPhone в ЕС и открывает их через браузер

Apple, похоже, выключает возможность использовать приложения прямо с домашнего экрана iPhone в Европейском Союзе. Поддержка прогрессивных веб-приложений, похоже, была сломана для пользователей в ЕС во время первых двух бета-версий iOS 17.4, но разработчик Максимилиано Фиртман сообщил в своем посте на X, что приложения все еще отключены в третьей бета-версии.

На данный момент эта функция отключена намеренно.

We can confirm that PWAs on iOS 17.4 are turned off for EU users on b3, while Apple keeps silent about it as if it's not happening. At this point, it’s a feature disabled on purpose, and they want to keep it that way for the stable version to ship in a few weeks to all users. https://t.co/kZHVxmRijX — Maximiliano Firtman (@firt) February 14, 2024

Вместо того чтобы открываться в полноэкранном режиме, приложения открываются в браузере, что делает их более похожими на ярлыки. Разработчики Mysk обнаружили, что когда пользователь впервые выбирает приложение, он видит всплывающее окно с предложением открыть его в браузере по умолчанию. После открытия приложения адресная строка и панель инструментов браузера остаются внизу, пока им пользуются.

iOS 17.4 beta 3 was just released. PWAs are still not working in the EU. The release notes don't mention why this major feature has been disabled for EU users.

Also multiple "bookmarks" share the same session as Safari, but clearing Safari data doesn't clear the state 🫠 pic.twitter.com/oDY8ABe7Ol — Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) February 13, 2024

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Открытые в Safari приложения больше не предлагают уведомления или долговременное локальное хранение данных, что приводит к потере данных и нерабочих уведомлений в уже установленных приложениях, что приводит к тому, что некоторые пользователи сталкиваются с потерей данных, передает The Verge.

iOS 17.4 содержит значительные изменения для пользователей из ЕС, что является частью планов Apple по соблюдению требований Закона о цифровых рынках. Обновление должно принести в iOS sideloading (возможность загрузки из других источников) и альтернативные магазины приложений, а также позволит сторонним браузерам использовать собственные движки.

Разработчики начали замечать, что веб-приложения перестали работать в начальных бета-версиях iOS 17.4 в начале этого месяца. Тогда это выглядело как глюк, но теперь это кажется менее вероятным, поскольку сломанная функция появилась в уже третьей бета-версии iOS 17.4. Финальная версия iOS 17.4 ожидается до того, как 6 марта начнет действовать DMA (Закон Европейского Союза о цифровых рынках).

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