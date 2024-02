Apple в бете iOS 17.4 «сломала» приложения на главном экране iPhone в ЕС и открывает их через браузер

Apple, похоже, выключает возможность использовать приложения прямо с домашнего экрана iPhone в Европейском Союзе. Поддержка прогрессивных веб-приложений, похоже, была сломана для пользователей в ЕС во время первых двух бета-версий iOS 17.4, но разработчик Максимилиано Фиртман сообщил в своем посте на X, что приложения все еще отключены в третьей бета-версии.

We can confirm that PWAs on iOS 17.4 are turned off for EU users on b3, while Apple keeps silent about it as if it's not happening.

At this point, it’s a feature disabled on purpose, and they want to keep it that way for the stable version to ship in a few weeks to all users. https://t.co/kZHVxmRijX

— Maximiliano Firtman (@firt) February 14, 2024