Новости Софт 15.02.2024 в 11:44 comment views icon

Apple в бете iOS 17.4 «сломала» приложения на главном экране iPhone в ЕС и открывает их через браузер

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Юрій Орос

Автор новостей

Apple в бете iOS 17.4 «сломала» приложения на главном экране iPhone в ЕС и открывает их через браузер

Apple, похоже, выключает возможность использовать приложения прямо с домашнего экрана iPhone в Европейском Союзе. Поддержка прогрессивных веб-приложений, похоже, была сломана для пользователей в ЕС во время первых двух бета-версий iOS 17.4, но разработчик Максимилиано Фиртман сообщил в своем посте на X, что приложения все еще отключены в третьей бета-версии.

На данный момент эта функция отключена намеренно.

Вместо того чтобы открываться в полноэкранном режиме, приложения открываются в браузере, что делает их более похожими на ярлыки. Разработчики Mysk обнаружили, что когда пользователь впервые выбирает приложение, он видит всплывающее окно с предложением открыть его в браузере по умолчанию. После открытия приложения адресная строка и панель инструментов браузера остаются внизу, пока им пользуются.

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Открытые в Safari приложения больше не предлагают уведомления или долговременное локальное хранение данных, что приводит к потере данных и нерабочих уведомлений в уже установленных приложениях, что приводит к тому, что некоторые пользователи сталкиваются с потерей данных, передает The Verge.

iOS 17.4 содержит значительные изменения для пользователей из ЕС, что является частью планов Apple по соблюдению требований Закона о цифровых рынках. Обновление должно принести в iOS sideloading (возможность загрузки из других источников) и альтернативные магазины приложений, а также позволит сторонним браузерам использовать собственные движки.

Разработчики начали замечать, что веб-приложения перестали работать в начальных бета-версиях iOS 17.4 в начале этого месяца. Тогда это выглядело как глюк, но теперь это кажется менее вероятным, поскольку сломанная функция появилась в уже третьей бета-версии iOS 17.4. Финальная версия iOS 17.4 ожидается до того, как 6 марта начнет действовать DMA (Закон Европейского Союза о цифровых рынках).

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