ЕС не будет заставлять Apple «совмещать» iMessage с другими месседжерами. Это не «основная услуга платформы»

Европейская комиссия объявила, что iMessage от Apple не будет определен как «основная услуга платформы» в соответствии с Законом Европейского Союза о цифровых рынках (DMA). Это решение означает, что на сервис не будут накладывать новые жесткие обязательства, в том числе требование обеспечить функциональную совместимость с другими службами обмена сообщениями. Комиссия также решила не определять браузер Microsoft Edge, поисковую систему Bing и рекламный бизнес как основные услуги платформы.

После тщательной оценки всех аргументов, принимая во внимание вклад соответствующих заинтересованных сторон и заслушав Консультативный комитет по цифровым рынкам, Комиссия установила, что iMessage, Bing, Edge и Microsoft Advertising не подпадают под определение gatekeeper. — говорится в пресс-релизе ЕС.

Это решение стало результатом пятимесячного расследования, которое Комиссия начала, опубликовав список из 22 регулируемых услуг в сентябре прошлого года. Хотя она определила магазин приложений Apple, браузер Safari и операционную систему iOS как основные сервисы платформы, она не принимала окончательного решения по iMessage до завершения расследования. Аналогичное расследование по iPadOS продолжается.

Тем временем компания Meta определила две свои платформы обмена сообщениями, WhatsApp и Messenger, как основные сервисы платформы в соответствии с DMA и работает над тем, чтобы сделать их совместимыми со сторонними сервисами. Недавно компания рассказала о том, как будет работать интероперабельность WhatsApp, объяснив, что ее пользователи должны будут согласиться на получение сообщений от внешних приложений для обмена сообщениями, и что эти сообщения будут появляться в отдельном почтовом ящике. Компании, которые хотят взаимодействовать с WhatsApp, должны будут подписать соглашение с Meta и соблюдать его условия.

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Хотя iMessage избежал бремени соблюдения правил, приходящего с DMA, период регуляторной проверки совпал с объявлением Apple о поддержке кроссплатформенного стандарта обмена сообщениями RCS на iPhone, на котором настаивала Google.

Браузер Safari, операционная система iOS и App Store от Apple все еще должны соответствовать строгим требованиям регулирования, когда DMA полностью вступит в силу 7 марта. Недавно Apple объявила о ряде изменений, которые она вносит, чтобы соответствовать требованиям регламента, в частности, позволила использовать альтернативные магазины приложений и движки браузеров.