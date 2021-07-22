Apple выпустила первую бета-прошивку для наушников AirPods Pro





Apple уже давно имеет программу участия в бета-тестировании ее операционных систем. С ее помощью пользователи одними из первых могут опробовать новые возможности, а компания получает важный фидбек. Но если ранее бета-прошивки можно было получить для iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV и Mac, то теперь к перечню устройств добавились и наушники AirPods Pro.

Обновление доступно лишь для разработчиков, у которых есть соответствующий профиль на сайте Apple Developers. После установки прошивки нет возможности откатиться назад, это необходимо учитывать перед совершением действий. Устройство будет работать под управлением бета-версии системы пока не выпустят стабильную версию. И продолжит получать дополнительные бета-прошивки, пока устройство будет зарегистрировано в программе бета-тестирования.

Для того, чтобы установить бета-прошивку на AirPods Pro, вам понадобится Mac с установленным приложением Xcode 13 beta, iPhone с iOS 15 beta и пара полностью заряженных наушников. Сперва необходимо установить профиль конфигурации на iPhone, затем подключить AirPods Pro к смартфону, после чего использовать Xcode, чтобы наушники начали получать бета-обновления.

Пошаговая инструкция от Apple выглядит следующим образом:

Подключите iPhone к Mac Запустите Xcode 13 beta на Mac На iPhone перейдите в Settings > Developer, затем выберите Pre-release Beta Firmware Найдите AirPods Pro в списке сопряженных устройств и тапните на них, чтобы включить автоматическую установку бета-прошивок Прочтите и следуйте инструкциям на экране для получения бета-обновлений. Получение и установка апдейта могут занять до 24 часов

Что касается нововведений, первая бета-версия добавляет поддержку функции Spatial Audio в приложении FaceTime, а также функции Ambient Noise Reduction.

Источники: 9to5mac, Macrumors