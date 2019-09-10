AR-платформа Google ARCore теперь называется Google Play Services for AR, все больше устройств получают ее поддержку
На официальной странице для разработчиков Google ARCore после обновления появилось сразу пять новых устройств, которые смогут побаловать владельцев поддержкой фирменной платформы дополненной реальности. Все четыре — устройства южнокорейского производителя Samsung. Говоря конкретнее, в список попали новенькие смартфоны Galaxy Note10, Note10+, Galaxy A50s, Galaxy A90 5G, а также планшет Galaxy Tab S6.
Сама платформа Google для создания мобильных приложений с дополненной реальностью сменила название — с короткого ARCore на длинное Google Play Services for AR. Кроме того, в журнале изменений также говорится, что Google Play Service for AR теперь обеспечивает поддержку рендеринга с частотой 60 кадров в секунду на соответствующих моделях.
Напомним, платформа ARCore была запущена в 2017 году на замену Tango. Последняя так и не смогла получить широкое распространение и в итоге была закрыта. Судя по всему, Google учла собственные ошибки, компания активно развивает платформу ARCore и постоянно расширяет список совместимых моделей. Только недавно его пополнили Xiaomi Mi A3, Realme X, Samsung Galaxy A7 (2018), LG G8S, LG Stylo 2 и LG Stylo 5. Среди моделей, поддерживающих приложения на платформе Google Play Service for AR, не только флагманские смартфоны. В списке также есть немало среднеуровневых смартфонов. То есть, в отличие от Tango, ARCore поддерживается достаточно большим числом смартфонов. Но есть проблема в самом сегменте AR. И Google, и Apple постоянно показывают различные сценарии использования дополненной реальности, но пока единственное поистине популярное приложение из этого сегмента — это игра Pokemon Go, не имеющая отношения ни к одной, ни к другой компании.
Источник: AndroidPolice