Arianespace впервые не смогла запустить ракету-носитель Vega

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Утром 11 июля с космодрома Куру во Французской Гвиане была запущена ракета-носитель легкого класса Vega, которая должна была вывести на орбиту военный спутник Falcon Eye 1 в интересах Объединенных Арабских Эмиратов. Но спустя примерно две минуты после старта возникла серьезная неполадка, которая привела к досрочному завершению миссии. Этот запуск был 15-й по счету и первым неудачным в истории ракеты-носителя Vega.

В компании Arianespace, обслуживающей запуск, пока не назвали точную причину аварии. Как обычно в таких случаях, будет создана специальная комиссия, которая проведет соответствующее расследование, и только после этого будет опубликован подробный отчет.

Напомним, что в ракете Vega используется украинский двигатель — маршевый двигатель РД-843 4-й ступени разработан Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля и производится Государственным предприятием «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова».

Источник: Arianespace