Assassin’s Creed Shadows: новое видео раскрывает уникальные игровые особенности Наоэ и Ясуке

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Ubisoft обнародовала новое видео игры Assassin’s Creed Shadows, которое раскрывает игровые особенности двух главных героев — Наоэ и Ясуке.

Разработчики продемонстрировали, как отличаются стили игры за каждого из персонажей и в каких ситуациях каждый из них имеет преимущество.

У Наоэ и Ясуке разные характеристики скорости и здоровья. Наоэ специализируется на скрытых действиях, тогда как Ясуке предпочитает ближний бой. Эти различия влияют на то, как герои преодолевают препятствия и взаимодействуют с окружением.

Наоэ отличается невероятной ловкостью и грацией. Она способна выполнять сложные акробатические трюки, например, сделать сальто назад и приземлиться на кучу сена. Ее навыки дают преимущество в ситуациях, когда нужно достичь высоких позиций или получить преимущество над врагами, атакующими издалека.

В отличие от Наоэ, Ясуке падает с высоты «как камень» и приземляется на спину. Однако он превосходит соперницу в ближнем бою и имеет больший запас здоровья. Ясукэ лучше подходит для противостояния сильным врагам в поединках один на один.

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Выбор персонажа влияет не только на игровой процесс, но и на развитие сюжета. В некоторых ситуациях Наоэ может предпочесть атаку на цель, тогда как Ясуке будет склоняться к проявлению милосердия. Разработчики отмечают, что игроки смогут выполнять любую миссию за обоих персонажей, но определенные ситуации лучше подходят для конкретного героя.

Assassin’s Creed Shadows — это ролевой боевик от третьего лица, который переносит игроков в Японию 16 века, времен периода Адзути-Момояма. Игра позволяет управлять двумя персонажами: синоби Наоэ и самураем Ясуке, каждый из которых имеет уникальный арсенал и стиль боя. Разработчики внедрили ряд нововведений, в частности возможность ползать в лежачей позе и динамическую смену времен года. Игровой мир охватывает центральную часть Японии, включая Киото, Кобе, Осаку и провинцию Ига, а сюжет разворачивается на фоне исторических событий, таких как победа Оды Нобунаги над родом Такэда и его нападение на провинцию Ига.

Напомним, недавно разработчики отметили, что в Assassin’s Creed Shadows будут отношения между Наоэ и Ясуке.

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Источник: Gamingbolt, Wikipedia

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