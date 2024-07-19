Роман игрока с самим собой? В Assassin’s Creed Shadows будут отношения Наоэ и Ясуке

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Руководитель Assassin’s Creed Shadows объяснила, как романтические отношения будут работать для обоих персонажей игрока, Наоэ и Ясуке. Брук Дейвис не сказала прямо, но это кажется намеком на роман между ними.

В разговоре с JorRaptor геймдиректор Assassin’s Creed Shadows сказала, что «уникальным в Shadows является то, что мы будем иметь более развитые отношения», которые позволяют Наоэ и Ясуке лучше узнать побочных персонажей:

«Так что это не похоже на симулятор свиданий. У нас действительно есть более серьезные отношения, долгосрочные отношения, которые нужно развивать», — говорит Дэвис.

Также в Shadows будет несколько «легких романов». Похоже, что Ubisoft пытается предложить долгосрочные и краткосрочные отношения для Наоэ и Ясуке в Shadows. Но все же точно неизвестно, будет ли роман именно между главными персонажами, которыми управляет игрок.

Это похоже на романтические отношения в Assassin’s Creed Odyssey, где отношения развивались через многочисленные квесты и кратковременные связи Алексиоса и Кассандры. Игрок мог завести романтические отношения с Кирой через несколько квестов с разветвленными сюжетными линиями или просто переспать с местным кузнецом.

Assassin’s Creed Shadows выходит 15 октября на ПК, PS5 и Xbox Series X/S. Игра успела спровоцировать петицию о неуважении и оскорблении японской культуры, а также обвинения в использовании изображения флага без разрешения авторов.

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Источник: GamesRadar

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