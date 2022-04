Astrobotic показала летную модель спускаемого аппарата Peregrine. Отправка этого первого коммерческого посадочного модуля на Луну запланирована в конце 2022 года

Спускаемый аппарат Peregrine компании Astrobotic может стать первой коммерческой миссией на Луну и первым американским космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на спутнике Земли со времен программы «Аполлон». Peregrine представляет собой посадочный модуль малого класса, который точно и безопасно доставит полезные грузы на лунную орбиту и лунную поверхность.

20 апреля Astrobotic представила публике летную модель Peregrine во время визита высших должностных лиц NASA и правительства США в штаб-квартиру компании (здесь можно увидеть видео). Летная модель, в отличие от более ранних тестовых моделей, представляет собой версию Peregrine, которая действительно полетит на Луну на ракете United Launch Alliance Vulcan Centaur. Запуск запланирован на четвертый квартал этого года. Peregrine — это первый посадочный модуль в рамках инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Презентация Peregrine состоялась в штаб-квартире Astrobotic в Питтсбурге, штат Пенсильвания, на ультрасовременном объекте площадью около 15 240 квадратных метров, предназначенном для разработки и эксплуатации лунных космических кораблей. Поскольку летная модель Peregrine должна быть защищена от загрязнения чувствительных компонентов, посетителям пришлось ходить в белых комбинезонах и носить сетки для волос.

В комнате сборки Peregrine находились 24 полезных груза, которые лунный модуль будет доставлять на поверхность земного спутника. К ним относятся научные инструменты от трех национальных космических агентств, в том числе 11 только от NASA, марсоход Университета Карнеги-Меллона, несколько полезных нагрузок от коммерческих компаний и культурные сообщения от людей со всего мира. Полезная нагрузка уже интегрирована в кабины Peregrine, которые ожидают установки на более крупный посадочный модуль. Как только интеграция Peregrine будет завершена, он отправится на экологические испытания, а затем будет отправлен на мыс Канаверал во Флориде, чтобы начать окончательную подготовку к запуску в четвертом квартале 2022 года.

