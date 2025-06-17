Дрон с рукой-хоботом делает то, чего не могут другие

Раздел Технологии выходит при поддержке

Исследователи из Университета Гонконга (HKU) разработали невероятно гибкую роботизированную руку, способную крепиться к дронам, существенно расширяя их возможности.

Отмечается, что профессор Пэн Лу и его команда с кафедры машиностроения HKU создали гибкую роботизированную руку, которую назвали «Воздушный хобот слона». Это устройство способно легко менять форму, крепиться к дронам, позволяя им выполнять сложные задачи, которые до этого считались почти невозможными.

Вскоре эта технология может позволить дронам проводить расчистку завалов во время стихийных бедствий, обслуживать высоковольтные линии и мосты. Жесткие механические роборуки часто имеют ограничения относительно веса и ограниченный потенциал собственных движений.

Разработчики вдохновлялись невероятной гибкостью хобота слона, создавая инновационную роборуку, которая способна охватывать предметы различных форм и размеров. Устройство способно маневрировать в узких трубах, обходить препятствия и выполнять сложные задачи в ограниченном пространстве.

«AET чрезвычайно проворен по сравнению с существующими воздушными манипуляторами, поскольку может принимать любую форму. Он может захватывать предметы разных размеров и форм, что практически невозможно для обычных воздушных манипуляторов», — объясняет Пэн Лу.

Беспилотники, оснащенные подобной роборукой, могут убирать обломки со зданий или поврежденных линий электропередач. Их радиус действия и точность также делают их пригодными для осмотра и ремонта мостов и других объектов инфраструктуры, к которым трудно добраться по земле.

Сейчас профессор Пэн Лу и его команда работают над улучшением эффективности захвата и удержания в воздухе различных предметов разработанной ими роботизированной рукой. Успех этого устройства закладывает основу для более продвинутых, универсальных систем дронов, которые могут стать ключевыми инструментами во многих сферах, от поддержания безопасности, до обслуживания энергосетей.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Благодаря уникальному сочетанию гибкости и функциональности эта роборука меняет представление о возможностях воздушной робототехники. Она не просто увеличивает радиус действия дрона, а расширяет его функции в целом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature

Источник: Interesting Engineering

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.