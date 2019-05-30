Астрономы считают интернет-спутники SpaceX Starlink угрозой для космических исследований





На прошлой неделе компания SpaceX вывела на орбиту первые 60 спутников системы глобального интернета Starlink, однако астрономы уже видят в этом серьёзную проблему для наземной астрономии.

Джонатан Макдауэлл (Jonathan McDowell) из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и многие другие исследователи заметили, что интернет-спутники слишком яркие и могут мешать наблюдениям с Земли. Кроме того, когда на орбиту выйдут почти 12 тыс. спутников SpaceX, это только усугубит проблему. Астрономы говорят, что количество объектов на орбите в конечном счёте может увеличиться втрое, и тем, кто работает с телескопами, придётся это учитывать.

Starlink – это ещё и проблема космического мусора. На текущий момент на орбите уже находятся около 5 тыс. спутников и около 2 тыс. из них продолжают работать, согласно последнему докладу Европейского космического агентства. С добавлением созвездия спутников от SpaceX, OneWeb, Telesat, Kepler Communications, а теперь ещё и Amazon это станет настоящей головной болью для астрономов. Но многое зависит от того, в каком месте, во сколько и в какое время года они будут находиться над Землей.

Глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутники Starlink не окажут существенного влияния на астрономию. Срок службы аппаратов составляет 5-7 лет, после чего компания планирует сводить их с орбиты и сжигать в атмосфере Земли. А чтобы спутники не «слепили» Маск попросил свою команду уменьшить их альбедо (отражательную способность) перед следующими запусками.

Но астрономы беспокоятся не только о ярком свечении. Некоторые опасаются, что радиочастоты спутников будут создавать помехи для телескопов и научного оборудования, что повлечёт за собой проблемы в изучении Вселенной. На это Маск ответил, что спутники Starlink не будут работать на определённых частотах в Ku-диапазоне, чтобы избежать подобных проблем. Он также поддержал идею использования спутников в качестве носителей компактных космических телескопов.

Источники: Engadget и The Verge