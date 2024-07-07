«Астрономический фотограф года» 2024 — 10 лучших снимков конкурса

Конкурс «Астрономический фотограф года» объявил потрясающих 2024 года. От захватывающих «мифических монстров» до головокружительных далеких созвездий — кандидаты, вошедшие в короткий список лучших фото конкурса, демонстрируют великолепную красоту неба вокруг нас. Вот потрясающие номинанты этого года. Среди финалистов — фото солнца, полярного сияния, редких астрономических явлений и далеких галактик.

«Ночь с Валькириями» — Хосе Мигель Пикон Чимелис

На этом изображении мощная геомагнитная буря создает потрясающее цветное зрелище в ночном небе Исландии. Автор сделал панорамную фотографию возле горы Эйстрагорн — «одну из самых удивительных, которые я испытывал во время ночного фотографирования».

«Солнечная пульсация» — Вэньлянь Ли

На этом ярком изображении фотографа Вэньлянь Ли — взрывное солнечное пятно, которое выбрасывает плазму с поверхности Солнца.

«Ночное наблюдение» — Якоб Занер

На этом снимке с Ла-Пальма, одного из Канарских островов в Атлантическом океане, огромный телескоп Исаака Ньютона находится под зловещими космическими облаками из созвездия Лебедя.

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«Арктический дракон» — Карина Летелиер Баэза

Карина Летельер Баеза сняла полярное сияние в форме дракона. Его хвост опускается к горизонту, ярко-зеленые лучи приобретают форму крыльев, возвышающихся над скалистыми пирамидами Арктик Хенге в Исландии.

«Серпантин» — Пол Хаворт

Автор создал это захватывающее изображение звезд над руинами старого причала и потрескавшейся глиной на пляже Снеттишэм в Норфолке, Великобритания.

«Пожиратель галактики» — ShaRA (Shared Remote Astrophotography)

Межзвездные облака CG 4 (Cometary Globule 4) образуют ужасающую форму, которая будто собирается поглотить галактику, на этом снимке, сделанном группой астрофотографов.

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«Синие детали M45: Плеяды» — Шандор Билицки

На этом снимке Шандор Билицкий запечатлел красоту созвездия Плеяд. Также известные как Мессье 45 или Семь сестер, Плеяды состоят из тысяч самых ярких звезд. Созвездие расположено на расстоянии 445 световых лет от Земли.

«Космический фейерверк: метеорный поток Геминиды» — Якоб Занер

На этой панораме изображен метеорный поток Геминидина на фоне зимнего Млечного Пути в ночном небе над Ла-Пальма. Якоб Занер говорит, что он видел три метеора в минуту во время пика дождя.

«Крик умирающей звезды» — Янн Сейнти

Янн Сейнти зафиксировал сверхновую звезду Лебедя на этом потрясающем снимке. Название является ссылкой на «Крик», известную картину Эдварда Мунка — это крик, который продолжает раздаваться в космосе после смерти звезды.

«Марсианские дементоры» — Леонардо Ди Маджо

Автор создал это жуткое абстрактное изображение с использованием фотографии, сделанной с орбитального аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter — космического корабля, который ищет воду на Марсе.

Источник: Live Science