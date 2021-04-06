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ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M


В базе данных CPU-Z появились записи о готовящемся к выходу игровом ноутбуке ASUS ROG Strix G15 (G513QY) с процессором AMD Ryzen 9 5900HX и пока неанонсированной видеокартой Radeon RX 6800M.

Всех подробностей пока нет, но кое-что выделить все же можно. Свежая утечка указывает лишь объем видеобуфера Radeon RX 6800M — 12 ГБ.

ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

Ожидается, что будущий мобильных флагман «красных»‎ построен на 7-нм GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами, 40 блоками Ray Accelerators, 96 МБ Infinity Cache и 192-разрядным интерфейсом памяти. Аналогичный кристалл лежит в основе настольной Radeon RX 6700 XT. От десктопного аналога мобильная версия, скорее всего, будет отличаться пониженными рабочими частотами и TGP.

Запись в CPU-Z также раскрывает оснащение ASUS ROG Strix G15 (G513QY) — 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, два NVMe-накопителя Samsung по 1 ТБ каждый и 15,3-дюймовый экран Full HD с поддержкой частоты обновления 300 Гц. Свежая версия прошивки UEFI от 19 марта явно указывает, что устройство тестируется специалистами ASUS.

ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800MAMD пока не объявляла дату выпуска серии видеокарт Radeon RX 6000M для ноутбуков, но, предположительно, компания захочет отвлечь публику от релиза высокопроизводительных мобильных чипов Intel Tiger Lake-H, которые выйдут в этом квартале.

ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

Подробные характеристики высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) попали в сеть — 6-8 ядер и частоты до 5,0 ГГц

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