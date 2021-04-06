ASUS готовит к выпуску игровой ноутбук ROG Strix G15 с AMD Ryzen 9 5900HX и Radeon RX 6800M

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В базе данных CPU-Z появились записи о готовящемся к выходу игровом ноутбуке ASUS ROG Strix G15 (G513QY) с процессором AMD Ryzen 9 5900HX и пока неанонсированной видеокартой Radeon RX 6800M.

Всех подробностей пока нет, но кое-что выделить все же можно. Свежая утечка указывает лишь объем видеобуфера Radeon RX 6800M — 12 ГБ.

Ожидается, что будущий мобильных флагман «красных»‎ построен на 7-нм GPU Navi 22 в конфигурации с 2560 потоковыми процессорами, 40 блоками Ray Accelerators, 96 МБ Infinity Cache и 192-разрядным интерфейсом памяти. Аналогичный кристалл лежит в основе настольной Radeon RX 6700 XT. От десктопного аналога мобильная версия, скорее всего, будет отличаться пониженными рабочими частотами и TGP.

Запись в CPU-Z также раскрывает оснащение ASUS ROG Strix G15 (G513QY) — 16 ГБ ОЗУ DDR4-3200, два NVMe-накопителя Samsung по 1 ТБ каждый и 15,3-дюймовый экран Full HD с поддержкой частоты обновления 300 Гц. Свежая версия прошивки UEFI от 19 марта явно указывает, что устройство тестируется специалистами ASUS.

AMD пока не объявляла дату выпуска серии видеокарт Radeon RX 6000M для ноутбуков, но, предположительно, компания захочет отвлечь публику от релиза высокопроизводительных мобильных чипов Intel Tiger Lake-H, которые выйдут в этом квартале.