Подробные характеристики высокопроизводительных мобильных CPU Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) попали в сеть — 6-8 ядер и частоты до 5,0 ГГц

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Инсайдеры 9550pro и OneRaichu опубликовали сводную таблицу характеристик шести грядущих мобильных процессоров, относящихся к сериям Intel Core i5, i7 и i9 11-го поколения (Tiger Lake-H) — этот слайд явно взят из официальных пресс-материалов.

Сейчас модельный ряд мобильных CPU Core 11-го поколения представлен двумя сериями: энергоэффективными двух- и четырехъядерными моделями Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом для тонких и легких ноутбуков и четырехъядерными 35-ваттными Tiger Lake-H35 для игровых ноутбуков. Вскоре к ним присоединятся полноценные «камни» Tiger Lake-H с числом физических ядер от 6 до 8 единиц. Это первые 10-нанометровые CPU Intel для высокопроизводительных ноутбуков.

Свежая утечка согласуется с предыдущими и дополняет представление о модельном ряде и характеристиках процессоров Core 11-го поколения, предназначенных для игровых ноутбуков, мобильных рабочих станций и мини-ПК класса Intel NUC.

Tiger Lake-H построены на актуальной x86-архитектуре Willow Cove и выпускаются с использованием улучшенного 10-нм техпроцесса SuperFin. Среди отличительных особенностей семейства — поддержка Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +), Thunderbolt 4 и встроенный контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий (здесь Intel опередила AMD, чьи мобильные CPU пока остаются с PCIe 3.0). Также эти процессоры располагают мощной встроенной графикой Iris Xe с 96 вычислительными блоками.

Всего в линейке Tiger Lake-H представлено пять моделей с числом ядер от 6 до 8 единиц. Во главе нового семейства — восьмиядерный Core i9-11980HK с поддержкой Hyper-Threading, который на фоне собратьев выделяется разблокированным множителем и повышенным cTDP до 65 Вт. В режиме Intel Turbo Boost Max 3.0 он сможет разгоняться до 5 ГГц с одним-двумя самыми производительными ядрами при достаточно эффективной СО. Также Core i9-11980HK в 65-ваттном режиме будет способен стабильно держать частоту 3,3 ГГц при загрузке всех восьми ядер, тогда как базовая частота в 45-ваттном режиме составит 2,6 ГГц.

На ступеньку ниже стоят 8-ядерные Core i9-11900H и Core i7-11800H с более низкими частотами. В Core i7-11800H отсутствует поддержка Turbo Boost 3.0. В самом конце списка — 6-ядерные Core i5-11400H и Core i5-11260H с контроллером DDR4-2933.

Выход Tiger Lake-H запланирован на второй квартал 2021 года. Ожидается, что официальный запуск 11-поколения высокопроизводительной H-серии мобильных CPU состоится в рамках будущей выставки Computex. Соперничать они будут с недавно вышедшими 7-нм AMD Ryzen 5000H (Cezanne).