ASUS запустила в Украине официальный интернет-магазин

ASUS сообщила о начале работы в Украине официального интернет-магазина продукции компании. В магазине представлены товары, официально ввезенные на территорию Украины, которые сопровождаются фирменной гарантией и услугами послепродажной поддержки.

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На сегодня в магазине представлен ассортимент ноутбуков ASUS, ориентированных на разные категории потребителей. Это ультрапортативные ноутбуки премиум-класса серии Zenbook, рабочие станции ProArt Studiobook, универсальные устройства Vivobook, игровые ноутбуки серии ROG и бизнес-ноутбуки ExpertBook. С течением времени ассортимент доступных в магазине товаров будет расширяться. Покупатели могут рассчитывать на техническую консультацию по выбору модели ноутбука с оптимальным соотношением цена/функциональность и соответствующими техническими характеристиками для удовлетворения своих требований.

Интернет-магазин ASUS обслуживает покупателей из любых уголков Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Доставка товаров осуществляется с помощью «Новой почты» в течение 1-3 дней в зависимости от региона.