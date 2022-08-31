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ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманский ноутбук с 17,3-дюймовым гибким OLED-экраном за $3499

ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманский ноутбук с 17,3-дюймовым гибким OLED-экраном за $3499

ASUS анонсировала начало продаж Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) – необычный ноутбук гибким 17,3-дюймовым OLED-дисплеем, который производитель называет первым в своем роде, начнется в четвертом квартале 2022 года по цене от $3499 (без налогов).

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Особенности

Напомним, глобальная премьера Zenbook 17 Fold OLED на январской выставке CES 2022, а сейчас ASUS сообщила детали о цене и сроках доступности. Главная особенность новинки – уже упомянутый гибкий экран OLED диагональю 17,3 дюйма с частотой обновления 60 Гц и временем отклика 0,2 мс. Фактически ноутбук предлагает OLED-дисплеи двух размеров в одном корпусе: большой 17,3-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 2560х1920 и складывающимся посередине соотношением сторон 4:3, и таким образом превращается в два по 12,5 дюйма с разрешением 1920х18 соотношением сторон 3:2. При этом между экранами отсутствует раздельная рамка. Надежность работы бесступенчатого шарнира с максимальным углом раскрытия в 180° подтверждена внутренними тестами на 30 000 операций открытия-закрытия. Это время соответствует условиям использования, когда экран ноутбука ежедневно открывают шесть раз в течение девяти лет.

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Дисплей обладает сертификацией Dolby Vision и воспроизводит 100% оттенков диапазона DCI-P3 с очень высокой точностью, что подтверждается сертификатом PANTONE Validated. Также присутствует технология фильтрации вредного синего света (сертификат TÜV Rheinland), хотя некоторые исследования указывают, что такой свет наоборот полезен в редких случаях.

Также Zenbook 17 Fold OLED отличают несколько интеллектуальных функций на основе алгоритмов искусственного интеллекта, в частности обнаружение присутствия пользователя с помощью HD-камеры с ИК-сенсором, встроенный цветовой датчик для автоматической регулировки яркости экрана и цветовой температуры; а также 5-мегапиксельная вебкамера, использующая искусственный интеллект в технологии ASUS 3D Noise Reduction (3DNR) для получения более четкого видео.

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Технические характеристики

Базис Zenbook 17 Fold OLED – Intel Core i7-1250U 12-го поколения с графическим ядром Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и SSD PCIe на 1 ТБ. Аккумулятор на 75 Вт·ч поддерживает технологию USB-C Easy Charge – ноутбук можно заряжать с помощью большинства зарядных устройств с интерфейсом USB-C и сертификацией Power Delivery или мобильных аккумуляторов. В комплект входит ЗУ мощностью 65 Вт с поддержкой быстрой зарядки.

По возможности подключения периферии, Zenbook 17 Fold OLED предлагает два порта USB-C Thunderbolt 4.

Также в комплект ноутбука Zenbook 17 Fold OLED входит Bluetooth-версия новой клавиатуры ErgoSense со встроенным тачпадом, который имеет высокотехнологичное гидрофобное покрытие, предотвращающее появление следов от пальцев. Клавиатура имеет полноразмерный шаг клавиш 19,05 мм и глубину хода 1,4 мм, а каждая клавиша дополнительно имеет 0,2-миллиметровый изгиб поверхности для более удобного набора текста. Клавиатура может одновременно подключаться к двум устройствам с поддержкой Bluetooth, а переключаться между ними с помощью специальной кнопки.

Полные ТТХ

ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманский ноутбук с 17,3-дюймовым гибким OLED-экраном за $3499

Доступность и цена

Как уже сообщалось, ASUS Zenbook 17 Fold OLED (UX9702) поступит в продажу на мировом рынке в течение четвертого квартала 2022 года по цене от $3499 (без учета налогов). О сроках и гривневых ценах для Украины будет объявлено дополнительно.


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