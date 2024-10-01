ASUS Zenbook S 14 в Украине: кералюминиевый корпус, Intel Core Ultra, автономность «в течение всего дня» и цена 82,5 тыс. грн

Компания ASUS объявила о начале продаж в Украине ноутбука Zenbook S 14 (UX5406). Это одна из самых тонких и портативных 14-дюймовых моделей ASUS AI PC. Он выполнен в новом дизайне, а его крышка изготовлена из нового материала Ceraluminum, противостоящего царапинам и износу.

Новинка получила 14-дюймовый дисплей ASUS Lumina OLED с разрешением 3K (2880×1800 пикселей, соотношение 16:10) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обеспечивает пиковую яркость 400 кд/м2, до 500 кд/м2 HDR и охват 100% цветовой гаммы DCI-P3.

ASUS Zenbook S 14 оснащается новейшим процессором Intel Core Ultra 7 (Series 2) с графическим ядром Intel Arc и модулем NPU для поддержки искусственного интеллекта с производительностью 47 TOPS. Конфигурация может включать до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель M.2 NVMe емкостью до 1 ТБ. Система охлаждения издает шум менее 25 дБ.

Устройство содержит модуль Microsoft Pluton, модуль Wi-Fi 7, четыре динамика, два микрофона, веб-камеру Full HD с инфракрасным сенсором AiSense, комбинированный аудио разъем 3,5 мм, один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-A, видео выход HDMI 2.1 и два разъема Thunderbolt 4 с поддержкой вывода изображения и питания ноутбука. Новинка поддерживает адаптивную блокировку (Adaptive Lock) и адаптивное затемнение (Adaptive Dimming) для обеспечения конфиденциальности. Аккумулятор емкостью 72 Вт-ч обеспечивает автономность «в течение всего дня». Все компоненты разместились в корпусе размерами 31,03×21,47×1,19-1,29 см, а вес устройства составляет 1,2 кг.

Онлайн-курс "Business English для проджект-менеджерів" від Vocabulaba. Підсилите англійську для управління іноземними командами та вільної комунікації на співбесідах, презентаціях і зідзвонах. . Детальніше про курс

ASUS Zenbook S 14 (UX5406) доступен в Украине по рекомендованной цене 82499 грн (конфигурация с процессором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на 1 ТБ). Ноутбук предлагается в двух цветовых оттенках: сером Zumaia Grey и белом Scandinavian White.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.