Audi RS e-tron GT Performance — «ракета» мощностью 925 л.с., разгоняющаяся до «сотни» за 2,4 с. Дорого!

Audi представила свой самый мощный серийный автомобиль — электрический RS e-tron GT Performance.

Первая полностью электрическая модель в линейке RS оснащена парой мощных электродвигателей — по одному на каждой оси. Задний двигатель, недавно разработанный агрегат, может похвастаться впечатляющей мощностью 415 кВт (556 л.с.), а передний — 252 кВт (338 л.с.). В совокупности они выдают 680 кВт (925 л.с. или 912 л.с. в режиме Launch Control), официально разгоняя RS e-tron GT от 0 до 100 км/ч за 2,9 секунды. Первые тесты уже доказали, что электромобиль легко превосходит официальный показатель и демонстрирует динамику 2,4 секунды. Такой результат зафиксировали лишь после нескольких заездов.

Задний двигатель был переработан, чтобы он стал легче и компактнее. Это позволило сэкономить 10 кг по сравнению с предыдущими разработками.

Audi RS e-tron GT Performance получает энергию от батареи емкостью 105 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 533 км. Автомобиль поддерживает зарядку до 320 кВт постоянного тока, что позволяет заряжать аккумулятор от 10% до 80% всего за 18 минут.

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Новинка также может похвастаться самой современной системой управления температурой, которая обеспечивает оптимальную производительность даже в сложных условиях. Эта система интеллектуально управляет температурой батареи, двигателей и салона, обеспечивая высокую эффективность вождения без перегрева.

Инженеры уделили немало внимания усовершенствованной системе подвески. Стандартная пневматическая подвеска с 2-камерной/2-клапанной технологией обеспечивает оптимальный баланс комфорта и спортивности, тогда как опциональная система активной подвески обеспечивает лучшую управляемость с выборочным управлением колес.

В салоне RS e-tron GT Performance предлагает сиденья, регулируемые в 18 направлениях, с матовыми карбоновыми вставками и строчкой Serpentine Green.

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Цена Audi RS e-tron GT Performance начинается от €160,5 тыс., а с дополнительными опциями этот динамичный электромобиль достигает цены €220 тыс.

Источник: arenaev