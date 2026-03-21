Assassin's Creed от Netflix: съемки стартовали в Италии, пригласили актеров из "Основания" и "Рыцаря семи королевств"

Netflix запустил производство сериала по мотивам Assassin’s Creed. И теперь стали известны некоторые подробности относительно будущего проекта. Итак, выяснилось, что события развернутся в Древнем Риме, в 64 году нашей эры. Съемки уже начались в Италии, а вместе с этим объявили и полный актерский состав.





Сюжет сериала не копирует ни одну из игр, хотя возвращает нас к знакомому миру, который фанаты помнят еще с Assassin’s Creed Brotherhood. Правда, события теле-адаптации происходят более чем за тысячу лет до истории игры. В центре сюжета будет противостояние Ордена тамплиеров и Братства ассасинов, которые имеют совершенно разное видение будущего человечества. Ubisoft подчеркивает, что это полностью оригинальная история, созданная специально для сериала.

Сериал Assassin’s Creed собрал немало известных актеров: Сандра Гульдберг-Кампп («Основание«), Юссеф Керкур («Рыцарь семи королевств«), Миррен Мак («28 лет спустя: Храм костей«) и Луис Маккартни («Очень странные дела: Первая тень»). Ранее также подтвердили участие Лолы Петтигрю («Нарушение границ») и Тоби Уоллеса («Молочные зубы»), которых рассматривают как ключевых персонажей.

За проект отвечают опытные шоураннеры: Роберто Патино («Мир Дикого Запада«, «Сыны анархии») и Дэвид Вайнер (Halo, «Убийство»). Основные съемки проходят в легендарных студиях Cinecittà в Риме — это одна из крупнейших киноплощадок Европы, где снимали десятки крупных проектов.





Для Netflix это не первый опыт работы с франшизами Ubisoft. В 2023 году вышел анимационный «Капитан Лазерхоук: Кровавый дракон: Ремикс», а в прошлом году на экраны попал Splinter Cell: Deathwatch с Сэмом Фишером. Оба проекта показали, что платформа активно развивает игровые адаптации.

Дата премьеры сериала Assassin’s Creed пока не объявлена, но учитывая лишь старт съемок ждать скорого релиза не стоит.

Источник: engadget