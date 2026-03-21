21.03.2026

Assassin's Creed от Netflix: съемки стартовали в Италии, пригласили актеров из "Основания" и "Рыцаря семи королевств"

Вадим Карпусь

Assassin’s Creed від Netflix: зйомки стартували в Італії, запросили акторів з "Фундації" та "Лицара сімох королівств"

Netflix запустил производство сериала по мотивам Assassin’s Creed. И теперь стали известны некоторые подробности относительно будущего проекта. Итак, выяснилось, что события развернутся в Древнем Риме, в 64 году нашей эры. Съемки уже начались в Италии, а вместе с этим объявили и полный актерский состав.


Сюжет сериала не копирует ни одну из игр, хотя возвращает нас к знакомому миру, который фанаты помнят еще с Assassin’s Creed Brotherhood. Правда, события теле-адаптации происходят более чем за тысячу лет до истории игры. В центре сюжета будет противостояние Ордена тамплиеров и Братства ассасинов, которые имеют совершенно разное видение будущего человечества. Ubisoft подчеркивает, что это полностью оригинальная история, созданная специально для сериала.

Сериал Assassin’s Creed собрал немало известных актеров: Сандра Гульдберг-Кампп («Основание«), Юссеф Керкур («Рыцарь семи королевств«), Миррен Мак («28 лет спустя: Храм костей«) и Луис Маккартни («Очень странные дела: Первая тень»). Ранее также подтвердили участие Лолы Петтигрю («Нарушение границ») и Тоби Уоллеса («Молочные зубы»), которых рассматривают как ключевых персонажей.

За проект отвечают опытные шоураннеры: Роберто Патино («Мир Дикого Запада«, «Сыны анархии») и Дэвид Вайнер (Halo, «Убийство»). Основные съемки проходят в легендарных студиях Cinecittà в Риме — это одна из крупнейших киноплощадок Европы, где снимали десятки крупных проектов.


Для Netflix это не первый опыт работы с франшизами Ubisoft. В 2023 году вышел анимационный «Капитан Лазерхоук: Кровавый дракон: Ремикс», а в прошлом году на экраны попал Splinter Cell: Deathwatch с Сэмом Фишером. Оба проекта показали, что платформа активно развивает игровые адаптации.

Дата премьеры сериала Assassin’s Creed пока не объявлена, но учитывая лишь старт съемок ждать скорого релиза не стоит.

Две Far Cry, «несколько» Assassin's Creed, сокращения и обвинения в кумовстве: что происходит в Ubisoft

Источник: engadget

