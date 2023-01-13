Avalanche Software обновила системные требования Hogwarts Legacy – теперь игре нужно минимум 16 ГБ ОЗУ, добавлены настройки Ultra и Ultra 4K

Avalanche Software откорректировала ранее опубликованные минимальные и рекомендуемые системные требования игры Hogwarts Legacy. Разработчики также добавили информацию о рекомендуемых характеристиках для игры в разрешении 1440p и 4K с настройками Ultra.

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Here are your final PC Specs for #HogwartsLegacy. pic.twitter.com/JUoJShlMqG — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 12, 2023

Минимальные системные требования к процессору и графическому процессору были немного снижены, но теперь они нацелены на разрешение [email protected] с низкими настройками качества вместо [email protected] с теми же настройками. Кроме того, требования к оперативной памяти удвоились с 8 ГБ до 16 ГБ.

Минимум:

Операционная система: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i5-6600 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 5 1400 (3,2 ГГц)

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce GTX 960 4 ГБ или AMD Radeon RX 470 4 ГБ

DirectX: Версия 12

Хранилище: 85 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: SSD (предпочтительно), HDD (поддерживается), 720p/30 кадров в секунду, настройки низкого качества

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Рекомендуемые требования для Hogwarts Legacy практически не изменились, за исключением упомянутого выше удвоения количества оперативной памяти.

Рекомендуется:

Операционная система: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-8700 (3,2 ГГц) или AMD Ryzen 5 3600 (3,6 ГГц)

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce 1080 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT или Intel Arc A770

DirectX: Версия 12

Хранилище: 85 ГБ свободного места

Дополнительные примечания: SSD, 1080p/60 кадров в секунду, настройки высокого качества

Недавно добавленные настройки Ultra требуют 32 ГБ ОЗУ, чтобы играть в Hogwarts Legacy с разрешением 1440p или 4K с предустановленной графикой Ultra.

Ultra:

Операционная система: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-10700K (3,8 ГГц) или AMD Ryzen 7 5800x (3,8 ГГц)

Память: 32 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 2080Ti или AMD Radeon RX 6800 XT

DirectX: версия 12

Память: 85 ГБ SSD

Дополнительные примечания: SSD, 1440p/60 кадров в секунду, настройки Ultra Quality

Ultra 4К:

Операционная система: 64-разрядная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-10700K (3,8 ГГц) или AMD Ryzen 7 5800x (3,8 ГГц)

Память: 32 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GeForce RTX 3090Ti или AMD Radeon RX 7900 XT

DirectX: версия 12

Память: 85 ГБ SSD

Дополнительные примечания: SSD, 2160p/60 кадров в секунду, настройки Ultra Quality

Новые системные требования Hogwarts Legacy для ПК немного озадачивают, особенно если учесть, что игра выйдет не только для PlayStation 4 и Xbox One, но и для Nintendo Switch, которая имеет всего 4 ГБ оперативной памяти. Почему версия для ПК требует в четыре раза больше, даже для игры в [email protected]?

Игра Hogwarts Legacy повествует о временах, предшествующих событиям книг про Гарри Поттера. Она будет доступна на PlayStation5, Xbox Series X|S и ПК (где будет поддерживать DLSS 3 при наличии видеокарты NVIDIA RTX 4000) с 10 февраля. Консоли PlayStation4 и Xbox One получат игру 4 апреля, а Nintendo Switch – 25 июля 2023 года.

Источник: Wccftech