Новый 30-минутный геймплей Hogwarts Legacy демонстрирует полеты на метле и гипогрифе, боевую арену «Темных искусств» и Выручай-комнату

Разработчики Hogwarts Legacy в очередной демонстрации игрового процесса показали, как работает полет на метле и гиппогрифе в игре, а также раскрыли несколько деталей интерьера Хогвартса.

Полет на метле (и гиппогрифе!)

Игра Hogwarts Legacy не ограничивается только территорией замка, благодаря функции «полета на метле» игроки могут в любое время осмотреть открытый мир. Можно пролететь по окраине Хогвартса и посетить другие небольшие населенные пункты, где можно познакомиться с другими ведьмами и волшебниками с их собственными историями и побочными квестами. Меняются не только территории, но и сезоны (в частности снежный экстерьер в демонстрации немного добавляет рождественского настроения).

При приближении к земле скорость можно увеличивать до бесконечности, а вот при поднятии на высоту ускорение будет регулироваться счетчиком, который появляется в нижнем правом углу экрана. Впрочем, в магазине в Хогсмиде можно обновлять метлы, и выбрать такую, которая позволит увеличить разгон на больших высотах.

Полет не ограничивается метлой — можно прокатиться и на гиппогрифе (вы, безусловно, помните насыщенный событиями первый полет Гарри с Клювокрылом в «Гарри Поттере и узнике Азкабана»). Ранее гиппогриф был представлен как бонус для предзаказа Hogwarts Legacy.

Арена Темных искусств

В Hogwarts Legacy есть множество боевых арен, на которых можно испытать свое дуэльное мастерство, но те, кто оформит предварительный заказ на издание игры Digital Deluxe, получат доступ к дополнительной локации: арене Темных искусств.

В отличие от показанных ранее зон для боев, эта имеет более мрачную эстетику (то, что нужно, чтобы испытать «Авада Кедавра»). Да, в демонстрации тоже показано смертельное заклятие, сразу стирающее «заряд здоровья» противника.

Впрочем, магия у Hogwarts Legacy, глубже заклинаний, которые мы видели в эпохе Гарри Поттера. Во время сражений можно применять Древнюю магию, которая также наносит большие потери.

Дополнительно можно варить зелье или выращивать волшебные растения, чтобы усилить боевые приемы (интересно, как сработает мандрагора?).

Выручай-комната

Идеальное место для создания зелья, выращивания растений или ухода за животными – Выручай-комната (внимательные фанаты обязательно заметят на входе бюст Игнатии Уилдсмит, изобретательницы летучего пороха). В комнате можно сменить интерьер, подстроив его под себя. Также здесь можно выполнить некоторые творческие задачи, например, использовать ткацкий станок для улучшения своего снаряжения.

Вы также сможете приносить сюда предметы и изучать их значение, а также учить рецепты и в целом улучшать свой арсенал.

Вне комнаты есть зеленая зона, где можно присматривать за волшебными существами. В превью можно увидеть маленького Нифлера, милого Книзла и огромного Графорна. Немного меха, перьев и других материалов можно брать для улучшения своего снаряжения.

Пространство также можно улучшить – поставить домик, деревья или арки. Есть даже кухонный комбайн, поэтому животных можно кормить автоматически, если вы заняты другими волшебными делами. Также есть ящик для игрушек и загоны для разведения. О, и питомцам можно придумать собственные имена!

В предыдущей 40-минутной демонстрации геймплея Hogwarts Legacy разработчики показали подробный интерьер Хогвартса, поединки волшебников и редактор персонажа, где можно выбирать разнообразные прически, в том числе и дреды, добавлять веснушки и т.д. Главный герой носит викторианский галстук-бабочку, жилет и плащ. Внешнось можно изменить, просто зайдя в парикмахерскую в Хогсмиде.

Выход во всем мире Hogwarts Legacy, который разрабатывает Avalanche Software для PlayStation5, Xbox Series X|S и ПК запланирован на 10 февраля 2023 года, PlayStation4 и Xbox One – на 4 апреля 2023 года, а Nintendo Switch – на 25 июля 2023 года.

Источник: Wizarding World, IGN