Выход игры Hogwarts Legacy (приквел приключений Гарри Поттера) снова откладывается – теперь до февраля 2023 года

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт игры Hogwarts Legacy, выход проекта откладывается уже во второй раз. Напомним, Hogwarts Legacy была одной из самых ожидаемых игр 2021 года. Но в январе 2021 годе её релиз перенесли на 2022 год, а теперь в качестве новой даты выхода называют 10 февраля 2023 года.

В прошлом году разработчик Portkey Games заявил, что задержка была связана с тем, чтобы игра получила «время, которое ей нужно». Нынешнее заявление почти не отличается от предыдущего, поскольку разработчики ещё раз говорят, что игре нужно больше времени для подготовки.

Hogwarts Legacy will launch on February 10, 2023 for PlayStation, Xbox, and PC. The Nintendo Switch launch date will be revealed soon. The team is excited for you to play, but we need a little more time to deliver the best possible game experience. pic.twitter.com/zh0EsOvDb7

