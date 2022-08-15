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Выход игры Hogwarts Legacy (приквел приключений Гарри Поттера) снова откладывается – теперь до февраля 2023 года

Выход игры Hogwarts Legacy (приквел приключений Гарри Поттера) снова откладывается – теперь до февраля 2023 года

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт игры Hogwarts Legacy, выход проекта откладывается уже во второй раз. Напомним, Hogwarts Legacy была одной из самых ожидаемых игр 2021 года. Но в январе 2021 годе её релиз перенесли на 2022 год, а теперь в качестве новой даты выхода называют 10 февраля 2023 года.

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В прошлом году разработчик Portkey Games заявил, что задержка была связана с тем, чтобы игра получила «время, которое ей нужно». Нынешнее заявление почти не отличается от предыдущего, поскольку разработчики ещё раз говорят, что игре нужно больше времени для подготовки.

Напомним, Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром. Её события разворачиваются во вселенной Гарри Поттера. Однако действия происходят в 1800-х годах, задолго до событий фильмов и романов. Она расскажет о студентах Хогвартса, изучающих магию. Игрок сможет выбрать свой факультет в Хогвартсе и посещать занятия в школе чародейства и волшебства, а также исследовать открытый мир.

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Игра была представлена в прошлом году на мероприятии PlayStation 5. Её разработкой занимается студия Avalanche Software – та же команда, что создала Disney Infinity. Контроль над разработкой проекта осуществляет компания Portkey Games. Это новое подразделение, созданное для управления интерактивными играми о Гарри Поттере.

Игра Hogwarts Legacy выйдет для платформ ПК, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch.

Источник: The Verge


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