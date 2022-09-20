NVIDIA представила видеокарты GEFORCE RTX 4090 за $1599 и RTX 4080 за $899 — в продаже с 12 октября

Компания NVIDIA официально анонсировала видеокарты GEFORCE RTX 4090 и RTX 4080, основанные на новой архитектуре Ada Lovelace. RTX 4090 поступит в продажу 12 октября по цене 1599 долларов, а RTX 4080 стоимостью от 899 долларов будет доступна в ноябре.

Топовая видеокарта GEFORCE RTX 4090 получит 24 ГБ памяти GDDR6X. NVIDIA утверждает, что она в 2–4 раза быстрее, чем RTX 3090 Ti, и будет потреблять столько же энергии. NVIDIA рекомендует блок питания мощностью не менее 850 Вт для ПК с процессором Ryzen 5900X. Процессор RTX 4090 включает 16 384 ядра CUDA и работает на частотах 2,23 ГГц – 2,52 ГГц.

NVIDIA предлагает две видеокарты GEFORCE RTX 4080: с 12 ГБ и 16 ГБ памяти GDDR6X. Компания утверждает, что они в 2–4 раза быстрее существующей RTX 3080 Ti. Модель на 12 ГБ стоимостью от $899 будет включать 7680 ядер CUDAи работать на 2,31 ГГц–2,61 ГГц.

16-гигабайтная модель RTX 4080 за $1199 получит больше ядер CUDA – 9728, и частоты от 2,21 ГГц до 2,51 ГГц. Для первой модели потребуется блок питания мощностью 700 Вт, для второй – не менее 750 Вт. Обе видеокарты поступят в продажу в ноябре.

Архитектура Ada Lovelace предложит технологию Deep Learning Super Sampling (DLSS) третьей версии. NVIDIA продемонстрировала увеличение частоты кадров в игре Microsoft Flight Simulator более чем в два раза при использовании DLSS 3. По словам Дженсена Хуанга, производительность DLSS существенно возрастает даже в процессорозависимых играх. DLSS 3 появится в более чем 35 играх и приложениях, начиная с октября.

Видеокарты RTX 4000 потребуют наличия 16-контактного разъема питания PCIe 5.0 – карта будет полностью запитана единственным подключением. В комплект поставки будет входить адаптер для подключения от трех (или даже от четырех) 8-контактных разъемов. Блоки питания ATX 3.0 с 16-контактными разъемами от Asus, Cooler Master, FSP, Gigabyte, iBuyPower, MSI, Thermaltake и других производителей будут в продаже с октября.

Полную презентацию GeForce Beyond 2022 со множеством интересных деталей можно посмотреть в YouTube: