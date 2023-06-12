Avatar: Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws и три Assassin’s Creed — что показала Ubisoft на Forward 2023

В рамках мероприятия Ubisoft Forward были представлены новые трейлеры, проливающие свет на грядущие проекты компании. Наиболее интересными среди них были Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest, Star Wars Outlaws и три разных игры Assassin’s Creed. Остановимся вкратце на этих и других играх презентации.
Avatar: Frontiers of Pandora
Разработчики показали сразу два трейлера Avatar: Frontiers of Pandora. Первый премьерный и сразу же за ним более продолжительный геймплейный. Игра выйдет 7 декабря на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X|S.
XDefiant
Это бесплатный динамичный аренный шутер от первого лица, в котором сталкиваются миры Ubisoft. Благодаря кросс-плею игроки смогут присоединиться к своим друзьям на доступных платформах.
Prince of Persia The Lost Crown
Prince of Persia The Lost Crown – это приключенческий платформер, действие которого происходит в мифическом персидском мире, где игрок может управлять границами времени и пространства. Игра уже доступна для предварительного заказа, а ее релиз запланирован на 18 января 2024 года.
The Division Resurgence
Бесплатный шутер от третьего лица с элементами RPG, действие которого происходит в современном посткризисном Нью-Йорке после того, как вспышка вируса вызвала хаос и крах американского правительства.
Skull and Bones
Долгострой Skull and Bones после множества переносов постепенно приближается к релизу. Разработчики показали новое видео пиратского экшена в открытом мире. А с 25 по 28 августа будет проходить закрытый бета-тест игры. Зарегистрироваться можно здесь.
Riders Republic
26 сентября в рамках 8-го сезона в игру добавят скейты, новые трюки и испытания, эксклюзивную персонализацию и новую область, где можно будет продемонстрировать свои навыки.
Roller Champions
К 27 июня обещают новое мероприятие, дополнительные подробности о котором предоставят дополнительно. Игра распространяется бесплатно.
The Crew Motorfest
Гоночная аркада The Crew Motorfest удостоилась кинематографического и геймплейного трейлера. Игра выходит 14 сентября 2023 года.
Brawlhalla
Дополнение к бесплатному файтингу Brawlhalla: Combat Evolved Crossover с участием Мастера Чифа и Арбитра выйдет 12 июля.
Assassin’s Creed Nexus VR
Новая история легендарных ассасинов, созданной исключительно для виртуальной реальности. Игра создана для Meta Quest 2 и Meta Quest 3, она выйдет в конце 2023 года.
Assassin’s Creed Mirage
Тринадцатая часть серии Assassin’s Creed расскажет о приключениях вора Басима ибн Исхака, который становится мастером-ассасином. Действие разворачивается в Багдаде в девятом веке. Игра выйдет 12 октября 2023 года.
Star Wars Outlaws
10-минутный трейлер Star Wars Outlaws показывает прохождение небольшого фрагмента игры, действие которой происходит между событиями «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Игра выйдет в 2024 году.